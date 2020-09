C’est une première et qui ne vient pas forcement du type de jeu auquel on aurait pu s’y attendre, Blizzard a récemment partagé les configurations recommandées pour la 8e expansion majeure de World of Warcraft et à la surprise de beaucoup y indique le besoin d’un SSD avec 100 Go de libre, que ce soit pour la config minimale ou recommandée ! De mémoire, il s’agit de la première fois qu’un jeu mentionne spécifiquement « SSD », un point qui risque de surprendre et faire peur à certains des joueurs de WoW face à l’idée qu’un SSD pourrait être obligatoire. Pourtant, WoW n’a jamais été particulièrement exigeant en matière de spécifications de hardware PC, c’est donc un peu inattendu, les besoins ont tout de même été un peu revus à la hausse depuis Battle for Azeroth.

Configs WoW Shadowland minimum Shadowland recommandé Battle for Azeroth minimum Battle for Azeroth recommandé CPU Core i5-3450 FX-8300 i7-6700K R7 2700X Core i5-760 FX-8100 Core i7-4770 FX-8310 RAM 4 Go (8 Go si iGPU) 8 Go 4 Go (8 Go si iGPU) 8 Go GPU GTX 760 2 Go RX 560 2 Go Intel UHD 630 (DirectX 11) GTX 1080 8 Go RX Vega 64 8 Go (DirectX 12) GTX 560 2 Go HD 7850 2Go Intel HD Graphics 530 GTX 960 4 Go R9 280 4 Go OS Windows 7/8/10 64-bit Windows 10 64-bit Windows 7/8/10 64-bit Windows 10 64-bit Espace disque SSD 100 Go SSD 100 Go 70 Go 70 Go Internet Oui Oui Oui Oui

En pratique, Windows sait déjà faire la différence entre un disque dur et un SSD (quand il ne cherche pas à les tuer), et les développeurs de jeu pourraient en théorie déjà imposer l’installation du jeu sur un SSD. Ce n’est d’ailleurs peut-être qu’une question de temps avant que la pratique ne se répande, au moins pour certains titres les plus lourds, au fur et à mesure que l’industrie développe ses titres pour mieux profiter des différents avantages du SSD, d’autant plus que les nouvelles consoles imposeront le SSD par défaut.

Heureusement, dans le cas de WoW Shadowland ce ne serait pas encore une exigence, plutôt une forte recommandation pour une expérience plus confortable. En effet, les joueurs ayant testé l’expansion en bêta ont déjà fait savoir sur les forums que le jeu fonctionnait très bien depuis un bon vieux disque à plateaux, si ce n’est peut-être avec des temps de chargement plus élevés obligeant à faire preuve d’un peu plus de patience, mais rien de très dramatique. Évidemment, cela peut encore changer d’ici le lancement du titre, la notion de SSD pourrait encore disparaître, ou l’inverse.