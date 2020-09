Il ne fait aucun doute que la RTX 3090 prendra les rênes de la performance 3D le 24 septembre prochain. Elle le fera peut-être pour quelques années, peut-être pour quelques mois selon la réponse d'AMD. Mais si l'embonpoint de la carte de référence vous effraie, ou qu'elle ne peut pénétrer votre intimité PCiste, alors il faudra se rabattre vers des modèles customisés.

Nous avons vu une EVGA double slot animée par le même GPU, mais elle avait un AIO collé pour la refroidir. Et si GIGABYTE avait prévu le coup avec sa série TURBO, des cartes à blower ? Cela pourrait être intéressant dans le concept, puisqu'avec un TGP de 350W, la RTX 3090 risque de réchauffer votre tour. Expulser l'air dehors devient une idée qui prend tout son sens, en revanche il faudra très certainement faire une croix sur le silence en action. Tournez !

La carte existe donc, à un prix que l'on imagine gros, mais c'est celui à payer pour la reine, comme tout fleuron qui se respecte. Autre bonne nouvelle, c'est qu'elle sera courte, puisqu'elle mesurera 26.6cm de long x 11.1cm de hauteur à raz de l'équerre arrière, et parfaitement double slot. On notera que l'alimentation se fera via 2x8 pins sur l'arrière de la carte. Détail qui a son importance, le blower commence à grossir, et mesure 8 cm de diamètre, il y a une chambre à vapeur direct touch, des caloducs en cuivre, la conception semble malgré tout plus complexe que les TURBO des générations précédentes.

La firme ne dit rien des fréquences, on imagine que le site sera mis à jour dès que la RTX 3090 sera jetée dans le grand plouf. Enfin une RTX 3090 à taille plus humaine, ça rassure. Pour ceux qui sont intéressés, voici le lien ci-dessous vers le site officiel pour en savoir (un petit peu) plus !