Intel rationnerait le ray tracing pour l'iGPU de ses processeurs Nova Lake

La feuille de route d’Intel a défini deux branches pour l’architecture Xe3 : la version standard, intégrée aux Panther Lake, et la Xe3P, qui équipera les GPU de centres de données Crescent Island. Reste à savoir ce qu’il adviendra d’éventuels GPU dédiés Celestial. La seule certitude est qu’un autre gamme de processeurs, celle des Nova Lake, verra le jour. Des dépôts Linux révèlent quelques informations à leur sujet.

Pour des iGPU pas émancipés

Ils décrivent un catalogue d'au moins cinq pages : Nova Lake-S pour les ordinateurs de bureau ; Nova Lake-UL pour les PC portables très basse consommation ; Nova Lake-U pour les laptops basse consommation ; Nova Lake-H pour les portables gaming ; Nova Lake-HX pour les portables gaming haut de gamme. Rien de très novateur jusque-là.

Le principal enseignement est que les différences ne se limiteront pas aux puissances des processeurs. Du côté des iGPU, la prise en charge du ray tracing ne semble pas garantie pour toutes les gammes. Selon les données, les variantes S, HX et UL en seraient dépourvues, tandis que les U et H pourraient en bénéficier. Ce « privilège » serait donc réservé aux portables. Nous écrivons privilège entre parenthèses car de nos jours, ce n’est est plus vraiment un. De plus en plus de jeux imposent un support minimal du RT, à l’image de Doom: The Dark Ages ou Indiana Jones et le Cercle Ancien. Certes, un iGPU n’est sans doute pas l’outil idéal pour ces titres. Ceci étant, pour des machines de 2026 voire 2027, l’absence de ray tracing paraît difficile à justifier, et potentiellement préjudiciable pour le client.

Cette segmentation illustre toutefois bien la vocation de chaque série. Dans la majorité des systèmes amenés à exploiter des effets RT, les Nova Lake seront associés à des GPU dédiés autrement plus capables, notamment sur les PC de bureau et les portables haut de gamme HX. Quant aux versions UL, Intel estime sans doute que leurs iGPU n’ont pas vocation à aller plus loin que de la bureautique légère.