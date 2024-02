RTX 3050 6 Go, un GPU comme on n'en fait plus (si seulement...)

Pas plus tard que lundi, on évoquait les performances iGPU des Ryzen 8000G, qui dépotent bien certes, mais qui sont encore loin d’égaler une carte graphique dédiée, si modeste soit-elle. Et il semblerait que ça ait donné des idées au gars qui sort des accélérateurs a 30 000$ de son four. « Vite, il faut trouver une carte graphique pas trop chère à balancer aux pauvres qui ne peuvent pas se payer nos super RTX 4000 Super. »

Manque de bol, les GPU pas cher, ce n’est plus vraiment le cœur de cible de NVIDIA. Sur la génération actuelle, la RTX 4060 et son petit AD107 s’échange contre au moins 300 €. Alors que faire ? Recycler la génération précédente ? Bof. Mieux vaut recycler la RTX 3050 une 3e fois !

Maintenant accrochez-vous bien à votre chaise. A l’origine, la RTX 3050 a été lancée début 2022, pas loin d’un an après toutes les autres RTX 3000. Elle embarquait alors un GA106-150, soit une version castrée du GPU de la RTX 3060, avec 2560 unités de calcul et un bus mémoire 128 bit contrôlant 8 Go de GDDR6. S’en est suivie une version réservée aux OEM et bridée à 18 SM au lieu de 20, réduisant donc le nombre d’unités de calcul à 2304, sans oublier de décimer au passage les TMU, Tensor cores et RT cores. La fréquence GPU était elle aussi revue à la baisse.

La RTX 3050 est équipée d'un GA106-150 GA107-150 GA107-325

Ce premier renommage en catimini était déjà regrettable, mais il avait au moins la décence de ne concerner que les OEM, de sorte que dans le commerce de détail, on ne retrouvait pour l’heure qu’une seule et unique RTX 3050. Mais en fin d’année, NVIDIA remplaçait cette fois le GA106-150 par un G107-150. 35% de transistors en moins et un die rétrécit d’à peu près autant mais aucune baisse de prix. Soit, on a l’habitude depuis le temps, et puisque cette fois tout ça se faisait sans aucune conséquence sur les performances, c’était finalement un die-shrink des plus conventionnels.

Mais voilà que des rumeurs se font de plus en plus insistantes sur la sortie d’une 4e RTX 3050, cette fois en version 6 Go. 6 Go ? Sur un bus 128 bit ? C’est pour le moins étrange non ? Alors non, il ne s’agit pas d’une entourloupe façon GTX 970 avec 2 partitions mémoires qui fonctionnent à des vitesses différentes. Il serait tout bêtement question d’un bus mémoire de 96 bit. Alors oui, étant donné que la fréquence mémoire reste inchangée à 1750 MHz ou 14 Gbps, la bande passante chute de 25%. Mais voyez-vous, c’est totalement calculé, puisque dans le même temps NVIDIA utilise un GA107-325 encore plus castré. 16 SM et non plus 20 comme au départ. Et si cette amputation ne suffisait pas, la fréquence baisse aussi drastiquement, de 1777 à 1470 MHz. Une RTX 3050 qui représente donc 70% de la puissance de calcul et 75% de la bande passante mémoire de la variante originale !

RTX 3050 8 Go RTX 3050 8 Go OEM RTX 3050 8 Go RTX 3050 6 Go GPU GA106-150 GA106-150 GA107-150 GA107-325 ? ALU 2560 / 20 SM / 20 RT 2304 / 18 SM / 18 RT 2560 / 20 SM / 20 RT 2048 / 16 SM / 16 RT ? ROP 32 32 32 32 ? Fréquence GPU base / boost 1552 / 1777 MHz 1515/1755 MHz 1552 / 1777 MHz 1042 / 1470 MHz ? Mémoire + bus 8 Go GDDR6 @1750 MHz 128bit 8 Go GDDR6 @1750 MHz 128bit 8 Go GDDR6 @1750 MHz 128bit 6 Go GDDR6 @1750 MHz 96bit ? Bande passante mémoire 224 Go/s 224 Go/s 224 Go/s 168 Go/s ? Patate FP32 9,1 TFLOPS 8,1 TFLOPS 9,1 TFLOPS 6 TFLOPS ? Pawa 130 W 130 W 115 W 80 W ? Lancement + prix 27/01/2022

Pourquoi ne pas la renommer en RTX 3040 alors ? Après tout, même si on joue aux rabat-joie, une carte graphique dédiée moderne à vil prix ne serait rien d’autre qu’une excellente nouvelle pour les petits budgets — les « pauvres » dans le jargon NVIDIA. On suppose qu’une partie de la réponse réside dans les marges qui pourraient être dégagées de ce produit. En effet, la RTX 3050 était lancée pour 250 $, alors proposer une RTX 3050 toute neuve 2 ans plus tard pour « a peine » 180 $, ça permet de faire croire à la bonne affaire. Ou alors peut-être que NVIDIA voulait absolument proposer une carte graphique pouvant se passer de connecteur d’alimentation supplémentaire. Or puisque toutes ces puces sont toujours gravées en 8 nm chez Samsung, il n’y avait probablement pas de miracle possible et la seule façon d’abaisser significativement le TDP était de tailler dans la masse.

Reste à voir si ces rumeurs se matérialisent, mais étant donné que ConputerBase a déjà spotté un listing chez un revendeur, ca semble bien parti, hélas. En tout cas, vous voilà prévenus, si vous devez acheter une RTX 3050, pensez bien à vérifier les specs avant. On se croirait presque chez Carrouf ou il faut retourner l’emballage pour vérifier les ingrédients de sa bouffe. Vivement un nutri-score GPU !