Certaines GeForce RTX 4070 sont affublées d’un nouveau GPU

Initialement dotées d’un GPU AD104, les GeForce RTX 4070 peuvent désormais embarquer un AD103 ; un die en principe destiné à des cartes graphiques plus haut de gamme. Dans les faits, cela n’a pas d’incidence notable pour le consommateur. En revanche, cela marque possiblement la volonté de l’entreprise d’écouler les stocks en prévision de sa prochaine génération, les GeForce RTX 50 Series basées sur l’architecture Blackwell.

Un GPU faiblement exploité

La découverte d’un tel spécimen de GeForce RTX 4070 revient à nos confrères de TechPowerUp ; site qui propose une base de données référençant une très grande quantité de GPU. Le 28 avril, un lecteur leur a soumis une intrigante entrée d’une référence MSI GeForce RTX 4070 VENTUS 3X E 12G OC dans GPU-Z. Son ID de périphérique trahit le recours à un GPU AD103 plutôt qu’AD104.

Naturellement, cette carte est propulsée par un moteur inhabituel, mais conserve les autres caractéristiques de sa lignée. Avec sa surface de 379 mm², l’AD103, jusqu’ici utilisé pour les GeForce RTX 4070 Ti Super, GeForce RTX 4080 / RTX 4080 Super ainsi que pour la GeForce RTX 4090 laptop, est plus imposant que l’AD104, lequel a une surface de 294 mm². En outre, ce dernier propose jusqu’à 60 multiprocesseurs de flux, contre 80 pour son grand frère. Avec ses 46 SM exploités (5 888 cœurs CUDA), la GeForce RTX 4070 était déjà loin d’exploiter l’intégralité de son GPU ; c’est d’autant plus vrai avec un AD103. Concrètement, la carte graphique n’active que 57,5 % des SM disponibles, contre 76,7 % autrefois. En outre, une telle RTX 4070 n’exploite que 36 Mo des 64 Mo de cache L2 disponibles, tandis que le bus mémoire doit être réduit de 256 à 192 bits (via l’exploitation de trois canaux mémoire de 64 bits sur les quatre proposés avec un tel GPU).

Voir émerger des GeForce RTX 4070 équipées d’un GPU AD103 n’a rien de saugrenu ; c’est une pratique courante en fin de cycle d’un produit. Nous pouvons rappeler à notre bon souvenir le cas des GeForce RTX 3060 Ti dotées d’un GPU GA103, ou encore des GeForce RTX 2060 qui avaient reçu des GPU TU104. C’est un moyen pour NVIDIA de recycler des puces qui ne répondent pas aux exigences de solutions plus haut de gamme. En principe, ces changements n’ont pas d’effets sur les performances. Les RTX 2060 avec GPU TU104 étaient toutefois légèrement meilleures dans certaines charges de travail (Blender notamment). De toute manière, il n’est pas possible de connaître le GPU lors de l’achat en boutique.

Par ailleurs, avec la sortie des GeForce RTX 4080 Super, RTX 4070 Ti Super et RTX 4070 Super en début d’année, NVIDIA a fait évoluer sa gamme ; par la même occasion son allocation de GPU. Les deux premières références ont supplanté les modèles existants ; or, la GeForce RTX 4070 Ti a justement troqué son AD104 par un AD103 lors de son processus de "Supérisation". Il est possible que l’entreprise privilégie la fabrication de cette pièce désormais, au détriment de l’AD104. Nous ne serions ainsi pas surpris de voir débarquer des GeForce RTX 4070 Super manufacturées avec des AD103 prochainement.

Précisons que TechPowerUp a aussi référencé une GeForce RTX 4060 Ti AD104 ; version présentée comme lancée en avril 2024. Là aussi, nous pouvons tabler sur un recyclage de GPU ; de ceux inaptes à recevoir les spécifications d’une RTX 4070.

La page Ada Lovelace doit de toute façon bientôt se tourner. Plusieurs éléments suggèrent que NVIDIA commercialisera les premières cartes graphiques Blackwell de la série GeForce RTX 50 avant la fin de l'année.