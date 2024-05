CPU ARM Cortex X5, GPU Blackwell et mémoire LPPDR6 : la recette des processeurs IA de NVIDIA ?

La semaine dernière, au cours d’une interview accordée à Bloomberg, les PDG de NVIDIA et de Dell ont été interrogés sur les projets de la première entreprise en matière de PC IA. Leur réponse, pour le moins évasive – un ajournement à l’année prochaine – a été interprétée par beaucoup comme une révélation : la confirmation que NVIDIA présentera des processeurs IA pour les ordinateurs domestiques courant 2025. Certes, plusieurs indices ont laissé entrevoir cette possibilité au cours des derniers ; l’hypothèse est étayée par des sources sérieuses. Cependant, à ce stade, il n’y a rien de concret. Deux leakers, AGF (XpeaGPU) et Kepler_L2, prétendent être dans le secret des dieux – ou du moins dans celui de Jensen Huang.

Jensen Huang en 2020, lorsqu'il cuisinait des GPU (la vidéo complète en fin d'article)

Le premier allègue que le prochain SoC de NVIDIA combinera des cœurs CPU ARM Cortex-X5 « Blackhawk » à un GPU Blackwell. Il mentionne de la mémoire LPDDR6 et le recours au nœud de gravure N3P de TSMC. Cette dernière information a été démentie par Kepler_L2. Ce divulgateur mentionne aussi du 3 nm, mais ouvragé par Intel. Autrement dit, NVIDIA serait cliente d’Intel Foundry.

During the same interview, Dell leaked it: Nvidia is coming next year in the Windows ARM arena with new SoCs to compete with Qualcomm.

What I can say: TSMC N3P, Cortex X5 BlackHawk CPU cluster, Blackwell GPU and LPDDR6 on package. And MS is porting all Win11 AI stuff to NV HW https://t.co/dSGv44A1G0