Si vous avez craqué pour une RTX 3080, alors il est possible que la vue du TGP de 320 W ait fait bouillir votre sang. Bien que la consommation de la carte ne soit pas directement une grandeur cruciale pour les joueurs, cette dernière va de pair avec une alimentation de qualité — sous peine de tout cramer — et une chaleur accrue. Problème : selon la qualité de votre modèle, cette chaleur peut être évacuée rapidement sans bruit, tout comme rester coincée et brider la carte, ou encore quitter votre boitboite à grand fracas.

Pour pallier ce souci, insérer le GPU dans une boucle de refroidissement liquide est une solution tout à fait envisageable... si tant est que vous soyez équipés en radiateur(s), pompe, tuyaux, raccord, mais surtout qu’un bloc adapté existe pour votre carte. Cela tombe bien, les Slovènes de chez EKWB ont planché sur ce modèle, et proposent désormais tout un tas de produits compatibles, en profitant même des similarités entre RTX pour offrir une compatibilité avec plusieurs cartes, ce qui facilite (très légèrement) l’upgrade ou la revente. Voyons ensemble ces offres :

Nom Type Compatibilité Finitions Prix EK-Quantum Vector Waterblock RTX 3080 et RTX 3090 Cuivre - Acetal Cuivre - Plexi 151,16 € EK-Quantum Vector D-RGB RTX 3080 et RTX 3090 Nickel - Acetal Nickel - Plexi 161,24 € 166,28 € EK-Quantum Vector Strix D-RGB RTX 3080 et RTX 3090 Nickel - Acétal Nickel - Plexi 171,32 € 176,36 € EK-Quantum Vector Backplate Backplate RTX 3070, RTX 3080 et RTX 3090 Nickel Aluminium 44,27 € 37,21 € EK-Quantum Vector Backplate Strix RTX 3070, RTX 3080 et RTX 3090 Nickel Aluminium 50,32 € 43,26 €

Si vous optez pour un modèle de référence ou une ASUS STRIX, bingo, le watercooling sera possible. Notez par contre que, pour les secondes, le RGB sera obligatoire, alors que vous pouvez vous en passer et économiser quelques précieux biftons sur la version NVIDIA pure. Pour les tarifs, cela pique (forcément), et l’on peut légitimement se demander si la manufacture de la version ASUS nécessite réellement 10 € de plus, mais la clientèle visée n’est de toute manière pas à cette différence de prix là. À réserver aux plus fortunés...