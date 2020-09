La phrase gag so 2007 de « but can it run Crysis » sera-t-elle remise au goût du jour avec la version remastérisée imminente du célèbre jeu de Crytek ? Et la réponse sera-t-elle encore une fois dans la majorité des cas « non » ? Cela reste à voir, mais le jeu ne s’annonce pas bien léger, d’autant plus que la nouvelle version fera la part belle au ray tracing — comme par hasard pile à temps pour soutenir le lancement des nouvelles GeForce RTX 30 et potentiellement mettre à genoux le reste !

Néanmoins, n’oublions pas qu’il y a deux remaster en chemin, l’officiel, dont il est question ici, et le mod Crysis Enhanced, visiblement bien travaillé et qui n’aurait vraiment pas grand-chose à envier à l’édition commerciale, en plus d’être gratuit. De retour au sujet de cette dernière, voici le hardware que Crysis Remastered aimerait avoir à disposition, et celui qui étais demandé en 2007, histoire de sourire un peu et pour la nostalgie, ou encore se souvenir des pleurs de votre porte-monnaie arraché de ses locataires.

Crysis 2007 - L'original 2020 - Le remaster Configuration Minimale Recommandée Minimale Recommandée Proco 2,8 GHz (XP) 3,2 GHz (Vista) AMD Athlon X2 4400+ Intel Core 2 Duo 2,2 GHz AMD Ryzen 3 Intel Core i5-3450 AMD Ryzen 5 Intel Core i5-7600K RAM 1 Go (XP) 1,5 Go (Vista) 2 Go 8 Go 12 Go GPU GPU avec 256 Mo Nvidia GeForce 8800 GTS 640 Mo AMD Radeon 470 Nvidia GeForce GTX 1050 Ti AMD Radeon RX Vega 56 Nvidia GeForce GTX 1660 Ti VRAM - - 4 Go (1080p) 8 Go (2160p) Espace disque 12 Go 20 Go OS Windows XP ou Vista Windows 7 64 bit s Windows 10 64 bits.

13 ans plus tard et les besoins matériels ont bien évolué pour le vieux jeu retravaillé, si ce n’est l’espace disque requis, étrangement bas (tant mieux ?). En effet, Crytek ne se serait pas contenté de simples retouches, mais y aurait incorporé la majorité des fonctionnalités graphiques de pointe, comme le tracé de rayon. À ce titre, on est donc un peu surpris de voir qu’aucune GeForce RTX ne fait partie de la configuration recommandée. En tout cas, à l’image du titre original, il parait déjà évident qu’il vaudra mieux disposer d’un GPU puissant pour (re) découvrir le jeu édition 2020, et les prochains tests ne manqueront pas de nous dire le(s)quel(s) !