On en aura entendu parler des tonnes de ce jeu, probable futur titre de l’année 2020 et a priori aussi tueur potentiel de GPU. À moins que tout cela finisse en pétard mouillé avec des joueurs déçus et insatisfaits, tout est toujours possible, et une chute serait d’autant plus dure vu le niveau actuel de « hype » et de marketing ! Mais bon, ayons confiance en CD Projekt RED et le talent de son équipe.

En tout cas, il parait évident que le jeu sera ZE démo technique de l’année qui se retrouvera quasi certainement dans la majorité des benchmarks par la suite. En effet, on en sait déjà pas mal sur les effets visuels et vidéo au programme de Cyberpunk 2077, mais on apprend aujourd’hui de la bouche de Marcin Gollent — chef programmeur graphiste chez CD Projekt RED — que le jeu supportera exclusivement DX12 sur PC ! De ce fait, tous les utilisateurs qui seraient encore sous Windows 8 ou une version antérieure — hors Windows 7 ayant reçu le don de DX12 et a été confirmé dans la foulée comme étant compatible avec Cyberpunk 2077 — n’auront aucun espoir de pouvoir y tâter le titre. C'est donc Windows 10 ou un Windows 7 en fin de vie, ou Linux rien.

Est-ce vraiment un drame ? Bof, le nombre de (vrais) joueurs vraiment actifs encore sous Windows 8 (.1) est sûrement infime, pour ne pas dire inexistant. Nvidia n’a d’ailleurs jamais distribué de pilotes compatibles pour ses premières GeForce RTX — forcement indispensables pour profiter du raytracing — et AMD non plus ne fournit plus aucun pilote Windows 8 pour ses dernières Radeon. Bref, ça fait déjà un moment que cet OS est virtuellement mort et il en est de même pour tous les précédents, sauf W7.

Mais pourquoi DX12 uniquement et pas de version DX11 — sous lequel certains jeux affichent parfois de meilleures performances ? Parce que raytracing, DX12 est à l’origine du DXR, dont Cyberpunk 2077 en sera lourdement infusé et c’est aussi l’API des futures Xbox, le studio avait donc pris la décision de rationaliser le travail de développement et de support. C'est probablement mieux ainsi plutôt que de trop s'éparpiller.

Notez qu'une version rétrocompatible existera cependant pour PS4 et les Xbox One. Enfin, côté PC, toutes les cartes graphiques DX12 existantes seront compatibles avec le jeu, mais Marcin Gollent explique aussi qu’un badge DX12 Ultimate (les GeForce RTX sont seules à l’avoir pour l’instant, en attendant RDNA 2 chez AMD) ne sera pas de trop pour exploiter toutes les possibilités graphiques de la version finale de Cyberpunk 2077 ! On est prévenu… (Source : Interview chez PCgameshardware.de)