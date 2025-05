Les crÃ©ations les plus folles du Computex 2025

Au-delà des quelques annonces d’AMD autour des Radeon RX 9060 XT, Ryzen Threadripper 9000 Series et Radeon AI PRO 9070, le Computex reste surtout une caverne d’Ali Baba. On y trouve un peu de tout, mais pas forcément des trésors à chaque coin d’allée. Pour explorer cet antre sans fond, un LLM bien entraîné ferait sans doute mieux qu’un humain — sans garantie toutefois que cette déambulation désordonnée parvienne à maintenir longtemps votre intérêt. Cédons donc à la facilité, en nous concentrant sur quelques pièces notables.

© InWin

Modules DDR5 : V-Color intègre un écran LCD à ses barrettes Xfinity Manta

La tendance à intégrer des écrans dans les composants PC ne faiblit pas : après les cartes graphiques, AIO, ventilateurs, blocs d’alimentation (type ROG Thor) ou encore boîtiers, V-Color s’attaque désormais à la mémoire vive avec ses modules DDR5 Xfinity Manta. Ces derniers disposent d’un petit écran LCD capable d’afficher des informations comme la capacité, la fréquence, la température ou la tension, comme le montrent les clichés de Tom’s Hardware US.

© THUS / Future

Sur le stand, ces modules Xfinity Manta n’étaient proposés qu’en kits de 24 Go ; une version 48 Go est néanmoins prévue. Leur lancement pour les plateformes AMD et Intel est attendu dans le courant de l’année. Outre l’écran, les barrettes embarquent un dissipateur en aluminium et, bien entendu, des effets RGB. Pour les amateurs de tuning visuel, V-Color proposera également des modules factices, sans puces, simplement destinés à occuper les slots vides de la carte mère. #bling-bling

Boîtiers PC : quelques designs spectaculaires

La palme du boîtier le plus remarquable du salon revient sans doute au ChronoMancy d’InWin. Conçu pour célébrer les 40 ans de la marque, ce modèle sculptural s’élève à 1,10 mètre de haut. Sa structure mêle métal, verre et plexiglas. L’ouverture se déclenche d’une simple pression sur un bouton.

IT'S TIME!!!! Presenting #InWin's newest signature chassis, ChronoMancy! Paying homage to InWin's 40th Anniversary. The blue top showcases iconic cases while the middle section opens completely with a press of a button or wave a wand! More details to come! #Computex2025 #Computex pic.twitter.com/hSokT2p8kO — InWin (@InWin) May 19, 2025

Les autocollants sont des anciennes créations d'InWin © THUS / Future

Les spécifications de l'œuvre :

© InWIn

Plus modeste, mais visuellement tout aussi soigné : le Model 9 de Geometric Future, repéré par THUS et PCGamer. Avec ses deux flancs en verre trempé, ses grilles ajourées à droite et sur le dessus, et ses bords arrondis, il adopte un look futuriste qui tranche avec les traditionnels boîtiers à angles droits.

© PCGamer pour la première, THUS pour les deux suivantes

Terminons avec le MasterFrame 360 Panoramic de Cooler Master, capturé par Overclock3D. Presque intégralement vitré, il porte bien son nom : il offre une vue quasi à 360° sur tous les composants.

Une édition spéciale, estampillée AK Mods X Bounce, ajoute une façade revisitée. Elle incorpore un large écran LCD personnalisable positionné juste derrière un support à figurine. #Adulescent

© PCGamer

ASUS ROG Falcata, le clavier modulaire

Clôturons ce petit tour avec un clavier signé ASUS : le ROG Falcata. Moins radical que l’hybride Lunar (mi-clavier pliant, mi-PC Ryzen), ce périphérique peut être scindé en deux parties. Cette scission permettrait d’adopter une posture plus naturelle et de réduire la tension sur les poignets. Deux repose-poignets amovibles en silicone sont d’ailleurs fournis.

© TPU

Le clavier embarque des commutateurs ROG HFX V2 à capteurs à effet Hall, avec un point d’activation ajustable de 0,1 à 3,5 mm, par paliers de 0,01 mm.

© ASUS

Côté connectivité, les utilisateurs auront le choix entre une liaison sans fil ROG SpeedNova 8K ou une connexion USB-C, avec un taux de polling de 8000 Hz dans les deux cas. La fiche produit de ce ROG Falcata est déjà en ligne sur le site de la marque. La commercialisation est prévue pour juillet.

Bonus

Le Computex ne se limite pas aux composants PC. La preuve avec le PRIIö Beauty Device Pro, un accessoire beauté pour le visage. Et si nous vous en parlons, c’est parce que Pascal s’est engagé à tester un soin complet sur lui-même, vidéo à l’appui, si cette actu dépasse les 200 ragots. Ceci dit, notre florilège du Computex 2024 n'en avait récolté aucun... #Pascal's Beauty

Spoil : ce n'est pas Pascal © Priio