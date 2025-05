Radeon AI PRO R9700 : la relève RDNA 4 de la W7800

Après la Radeon RX 9060 XT et les Ryzen Threadripper 9000 Series, nous concluons notre passage en revue du triptyque d’annonces faites par AMD dans le cadre du Computex 2025 avec la Radeon AI PRO R9700. Cette carte graphique est destinée, à l’instar des Arc B60 et B50 d’Intel... aux professionnels. Ceci dit, malgré son nom, elle s’apparente davantage à une version Pro de la Radeon RX 9070 XT qu'à la RX 9070.

32 Go de GDDR6

Cette Radeon AI PRO 9700 exploite en effet un GPU Navi avec 64 unités de calcul, soit le même nombre que le vaisseau amiral RDNA 4. Pour rappel, la RX 9070 non XT se limite à 56 unités de calcul. Cela représente 4096 processeurs de flux, un chiffre en léger retrait face aux 4480 de la précédente PRO W7800 – mais sans doute compensé par des améliorations architecturales. AMD a conservé la quantité de GDDR6 de cette dernière, et ainsi accordé à la nouvelle venue plus de mémoire qu’à ses références grand public : nous retrouvons ici 32 Go.

Côté mémoire, AMD reconduit les 32 Go de GDDR6 de la W7800, soit davantage que sur ses cartes RX grand public. Le TDP atteint 300 W, alimenté par deux connecteurs 8 broches. Nous retrouvons quatre sorties DisplayPort (probablement en 2.1).

AMD mentionne des performances de 96 TFLOPS FP16 et de 1531 TOPS INT4. La société revendique une amélioration des performances de 2x dans les tâches LLM telles que DeepSeek R1 Distil Llama 8B par rapport à la W7800. Dans son communiqué, AMD annonce aussi une prise en charge complète de la pile logicielle ROCm sous Linux, et une une prise en charge prochaine de ROCm sous Windows.

La Radeon AI PRO R9700 sera disponible à partir de juillet prochain via des modèles partenaires. Aucun prix n’a encore été annoncé.