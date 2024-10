Nouveau record pour de la DDR5 : 12 112 MT/s

Notre dernier article traitant d'un record de fréquence pour la DDR5 remonte à février 2022 ; il portait alors sur une barrette G.Skill poussée à 4779,7 MHz, soit de la DDR5-9560. Deux ans et demi plus tard, nous retrouvons un module de l’entreprise taïwanaise, mais évoluant à des vitesses bien plus élevées : 6055,9 MHz, ce qui correspond théoriquement à de la DDR5-12112.

Core Ultra 9 285K et carte mère ASUS ROG Z890 Apex

Comme toujours, cette performance a été réalisée sous azote liquide. G.Skill a collaboré avec l’équipe ASUS ROG OC et l’overclockeur safedisk. La configuration implique le porte-étendard des processeurs Arrow Lake-S, le Core Ultra 9 285K.

Pour l’expérience, le vaisseau-amiral de cette série était néanmoins plus rafiot que croiseur. La puce avait en effet un unique cœur Performance d'activé sur les huit dont elle dispose et quatre cœurs Efficacité sur le même contingent ordinairement.

Dans les conditions susmentionnées, la barrette G.Skill, issue de la série Trident Z5 RGB, a donc atteint 6055,9 MHz soit 12 112 MT/s, avec des timings en 52-92-92-127-2. Nous parlons ici d’un unique module de 24 Go ; il était installé sur une carte mère ASUS ROG Z890 Apex.

« Ce record du monde d'overclocking montre que G.SKILL et ASUS ROG représentent l'avant-garde du matériel d'overclocking et de la performance, et les deux sociétés sont ravies de soutenir la communauté de l'overclocking avec les meilleures solutions de leur catégorie avec le matériel et les plates-formes les plus récents », peut-on lire dans le communiqué de G.Skill publié hier.

La capture d’écran ci-dessous révèle qu’il y a désormais plusieurs records à plus de 6000 MHz (six). Safedisk devance d'ailleurs son dauphin, Kovan Yang, de seulement 2,2 MHz.

Enfin, si de telles fréquences ne seront pas la norme dans nos PC avant très longtemps, les fabricants font miroiter, et ce depuis maintenant quelques mois déjà, de la mémoire DDR5 CUDIMM tutoyant les 9000 MT/s, voire les 10000 MT/s pour certaines références.