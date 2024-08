Valve ne veut pas du Snap Tap des claviers Razer dans Counter-Strike 2

Enchaîner les headshots à la chaîne dans un jeu comme Counter-Strike 2, c’était la promesse du mode Snap Tap mode de Razer pour sa gamme de claviers Huntsman V3 Pro. La réalité est un peu différente : l’utilisation de cette fonctionnalité peut certes vous permettre d’usurper la première place du classement, mais elle est également susceptible de vous gratifier d’un aller simple vers la sortie.

Gauche droite, gauche droite...



Une automatisation inique, estime Valve

Concrètement, le Snap Tap est censé simplifier ce qui est appelé, dans le jargon, le counter-strafing — pour les non-initiés, c’est prosaïquement un changement brutal de direction, ou pour les plus sportifs, une sorte de reprise d’appuis. De quelle manière ? En initiant le changement de direction dès que la touche est activée, peu importe que la précédente soit toujours actionnée. Avec un clavier ordinaire, appuyer sur deux touches de direction simultanément fige le personnage. Bon, soyons clair, contrairement à ce que suggère la démonstration ci-dessous, ce Snap Tap ne vous transforme pas en tireur d’élite. En outre, précisons que Snap Tap n’est que le nom commercial de Razer d’une fonctionnalité plus globale de SOCD (Simultaneous Opposing Cardinal Directions), laquelle est également dispo sur les claviers Wooting.

Néanmoins, Valve estime qu’une fonctionnalité de ce genre avantage les joueurs aptes à l’exploiter. Dans un article titré Sur un pied d'égalité et publié il y a une dizaine de jours, l’entreprise justifie une traque à « certaines fonctionnalités matérielles ». La société explique que « développer sa coordination et son temps de réaction a toujours été essentiel pour maîtriser Counter-Strike » ; mais que « récemment, certaines fonctionnalités matérielles ont brouillé la frontière entre la saisie manuelle et l'automatisation ».

En conséquence, Valve formule l’avertissement suivant : « Nous n'autoriserons plus les automatisations (via des scripts ou du matériel) qui contournent ces éléments essentiels à la maîtrise de Counter-Strike, et, à l'avenir (et dans un premier temps, seulement sur les serveurs officiels Valve), les personnes soupçonnées d'automatiser plusieurs actions en jeu à partir d'une seule entrée pourront être exclues de leur partie ».

Pour rebondir sur Snap Tap, la fin de l’article le cible expressément : « Si votre clavier inclut une fonction d'automatisation (par exemple, le mode « Snap Tap »), assurez-vous de désactiver cette fonctionnalité avant de rejoindre une partie afin d'éviter toute exclusion ».

Pour le moment, selon Tom Warren de The Verge, le recours à du SOCD dans Counter-Strike 2 peut bien entraîner l’exclusion d’une partie sur les serveurs officiels de Valve, mais n’induit pas un bannissement de compte. Bon, il serait cocasse qu’une fonctionnalité proposée par un fabricant aussi populaire que Razer cause ce genre de désagréments. Certes, l’Anti-Lag+ d’AMD en a provoqué à ses dépends ; seulement c’était un dommage collatéral d’une autre fonctionnalité ; pas l’essence même de celle-ci comme c'est le cas avec le Snap Tap.

Vous pouvez lire l'article de Valve ci-dessous :