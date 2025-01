DDR5-12054 : G.Skill casse le plafond de verre du refroidissement par air

La limite des 6000 MHz pour une barrette mémoire a été outrepassée depuis bien longtemps. Mais jusqu’à présent, ces incursions avaient systématiquement impliqué des refroidissements excentriques. Cette limite appartient désormais au passé, avec deux intrusions dans ces hautes sphères revendiquées par G.Skill en air cooling : l’une avec de la DDR5-12052, l’autre avec de la DDR5-12054.

Deux performances à plus de 6000 MHz

La deuxième meilleure performance est l’œuvre de « saltycroissant », un overclockeur canadien. Il a monté sa DDR5 à 6025,7 MHz. Pour cela, il a utilisé un processeur Core Ultra 7 265K (enfin, une petite portion de celui-ci, et largement sous-cadencée), ainsi qu’une carte mère ASRock Z890 Taichi OCF. Cette référence doit vous être familière : sa bonne tenue avait été mise à l’honneur à l’occasion d’une démo pour des barrettes DDR5, déjà refroidies par air, stabilisées à 10133 MT/s. Surtout, elle est impliquée dans les records successifs sous azote liquide établis par Splave, dont celui en DDR5-12112 réalisé début décembre, mais qui a été amélioré depuis — nous y reviendrons un peu plus loin.

Avec 6027,1 MHz, le recordman est l’overclockeur indonésien « speed.fastest ». Il a aussi utilisé un processeur Intel Arrow Lake, mais directement le Core Ultra 9 285K. En outre, il a préféré la carte mère ASUS ROG Maximus Z890 Apex à celle d’ASRock.

Bien sûr, nous trouvons logiquement des barrettes G.Skill, et plus spécifiquement les G.Skill Trident Z5. Speed.fastest, comme son dauphin, ont malmené la leur (d'une capacité de 24 Go) avec des timings en 68-128-128-128.

« Auparavant, pour atteindre le niveau DDR5-12000, il fallait utiliser une méthode de refroidissement plus extrême, telle que l'azote liquide ou la glace sèche. Ces résultats incroyables obtenus avec un refroidissement par air démontrent l'incroyable potentiel d'overclocking du matériel moderne. [...] Ces records d'overclocking de la mémoire, obtenus avec un CPU refroidi par liquide et une mémoire refroidie à l'air, constituent une étape incroyable pour la communauté de l'overclocking », se félicite G.Skill dans son communiqué (vous y trouverez tous les liens vers CPU-Z / HWBOT au besoin).

Indépendamment de cette autocongratulation de circonstance, les modules Trident Z5 de G.Skill dominent indéniablement les classements. Tel que rapporté ci-dessus, Splave détient toujours le record absolu (réalisé avec de l’azote liquide) avec ce même matériel. Il l’a même amélioré le 24 décembre dernier en atteignant 6348,9 MHz, soit l’équivalent théorique de la DDR5-12698.

Une petite précision pour finir. G.Skill explique que HWBOT n’affiche pas le record DDR5-12052 de saltycroissant (qui devrait logiquement se positionner deuxième du classement refroidissement par air) parce qu'il se borne au record le plus élevé par catégorie pour chaque overclockeur. En conséquence, il privilégie celui réalisé avec de l’azote liquide en DDR5-12642 (troisième meilleure prestation).

Classement avec refroidissement par air uniquement :

Classement global :