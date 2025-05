Intel a aussi son chatbot pour les joueurs, l’AI Gaming Coach

L’AI Gaming Coach n’est assurément pas à ranger dans les excentricités du Computex 2025 — NVIDIA a défraîchi le concept avec Project G-Assist, tout comme Microsoft avec son Copilot for Gaming, — mais c’est l’une des rares présentations d’Intel du salon qui s'adresse directement au grand public, et plus spécifiquement aux joueurs.

Un G-Assist moins abouti

La démonstration ci-dessous permet de se faire une petite idée du fonctionnement d’AI Gaming Coach. L’outil se présente comme un assistant censé accompagner le joueur sans trop interférer avec l’expérience de jeu. Le discours reste classique : il s’agit d’un soutien ponctuel, pensé comme un coup de pouce facultatif, pas comme une béquille omniprésente. Concrètement, le chatbot peut proposer des conseils tactiques ou répondre à des questions posées directement par le joueur en cours de partie.

La démonstration implique Black Myth: Wukong. Le coach fournit des conseils tactiques, comme la localisation d’armes ou d’équipements avant un combat, ou encore des stratégies pour battre un boss.

Le dénommé Alex Rodriguez précise que le système sollicite à la fois les ressources GPU et NPU (Neural Processing Unit) du processeur Core Ultra. Dans cette démonstration, la puce est associée à une GeForce RTX 5060 mobile. L’intervenant stipule que le modèle s’exécute via la NPU mais aussi l’iGPU. Pourtant, ce dernier n'est pas utilisé, contrairement à la NPU et à la RTX 5060, toutes deux exploitées à leur pleine capacité. À voir donc, puisque dans la description de la vidéo, nous pouvons lire : « Et il [le coach] fonctionne sur le GPU intégré et le NPU du processeur Intel Core Ultra, ce qui permet au CPU et au GPU dédié de se concentrer sur la fluidité du jeu ».

Ce sont les seuls détails révélés pour le moment. Intel n’a communiqué ni les plateformes compatibles, ni les exigences matérielles minimales pour son assistant, et n’a pas non plus annoncé de date de sortie. En l’état, ce AI Gaming Coach semble encore en phase exploratoire, à l'inverse du système de NVIDIA qui jouit d'une maturité fonctionnelle. Rien d’étonnant, puisque le Project G-Assist a aussi été officialisé lors d’un Computex, mais édition 2024.