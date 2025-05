ASUS explose les compteurs avec un écran 610 Hz

En dépit de plusieurs siècles d’anthropologie, nous pourrions finalement définir le genre humain, ou du moins nos sociétés, assez simplement, par « l’espèce qui en veut toujours plus ». Toujours plus de biens, d’argent, de territoires… Et, pour l’ethnie des joueurs, toujours plus de pixels — que ce soit par le biais de la définition ou de la fréquence d’images, idéalement les deux.

En la matière, ASUS pousse désormais le curseur encore plus loin avec le ROG Strix Ace XG248QSG, un moniteur capable d’atteindre 610 Hz en overclocking. La marque proposait déjà des modèles véloces, comme le ROG Swift Pro PG248QP (540 Hz) ou le ROG Strix OLED XG27AQDPG (500 Hz). Mais ici, un nouveau record est franchi.

À la date de mai 2025, ASUS affirme ainsi qu’il s’agit du moniteur e-sport le plus rapide au monde. Forfanterie à relativiser toutefois : au CES 2025, la marque chinoise KOORUI s'était targuée d'avoir le premier écran 750 Hz — sans que nous sachions vraiment s'il a dépassé le stade du prototype.

610 Hz et ELMB 2

Le XG248QSG propose un taux de rafraîchissement natif de 600 Hz, avec possibilité d’OC à 610 Hz. Il s’agit d’un écran Full HD de 24,1 pouces, équipé d’une dalle Super TN. Celle-ci délivre un temps de réponse ultra rapide de 0,1 ms et input lag réduit à 0,8 ms grâce à la technologie GameFast ; couvre 90 % du DCI-P3.

Le moniteur prend en charge G-SYNC et FreeSync Premium, et étrenne la version 2 de la technologie Extreme Low Motion Blur (ELMB 2). ASUS évoque un système fondé sur deux bandes de LED et dix zones de rétroéclairage. Il est censé offrir une meilleure netteté des objets en mouvement et une luminosité renforcée. Pour les curieux, NVIDIA détaille les grandes lignes dans sa documentation sur l’ULMB 2, le pendant NVIDIien du machin (pardon, de cette technique de rétroéclairage stroboscopique).

Concernant l’ergonomie, ASUS annonce un support 30 % plus compact que celui de ses moniteurs ROG Strix XG actuels. La plage de réglage en hauteur est de 160 mm, tandis que l’inclinaison avant / arrière permet un angle jusqu’à 35°.

Aucun tarif ni date de sortie pour l’instant. Consultez le communiqué de presse et la fiche produit en suivant les liens.