Les écrans LCD sont las d'envahir les AIOs : il sont désormais dans les ventilateurs !

En ce moment, ça se latte dur sur les ventilateurs, plutôt dans le segment du haut. Entre Noctua qui devrait finalement peut-être sortir son A14x25 140 mm dopé au Sterrox sur le Q2 de2024 après un énième retard — en conservant quelques réserves, le constructeur ayant / souhaitant éviter quelques soucis de possibles déformations sur le cadre fabriqué avec le même polymère LCP que l'hélice en cas de serrage trop fort selon quelques confessions — sans pour autant remettre dans le lineup les versions blanches de leurs moulins ; et Alphacool qui nous sort des moulins à vent ultra premium, ultra lourds, censés révolutionner la donne dont nous avez eu un test la semaine dernière, c'est Lian Li qui dégaine à son tour une innovation dans ce petit monde du brassage d'air, après avoir dévoilé les engins lors du dernier Computex. Innovation est un bien grand mot, le constructeur surfe plutôt sur les tendances actuelles qui font peut-être vendre, mais qui en tout cas font causer, comme le récent Y70 touch chez Hype avec son panneau LCD 14,1" tactile proéminent. Visiblement, les constructeurs se disent que votre PC est forcément posé sur votre bureau et que vous passez votre vie à contempler les pâles des ventilateurs dans leurs rotations telles les vaches, dans une certaine quiétude pastorale, contemplant lascivement les trains passer.

Du RGB évidemment, des tonnes de aRGB. Des licornes dans tous les sens, rehaussées par la présence de miroirs à effet infini déjà vu sur le modèle SL-INF. Initié par la marque, du daisy chain très appréciable est aussi de mise pour limiter les spaghettis de câbles, qui sera ici néanmoins limité à trois TL 120 LCD au lieu des dix habituels.

Et donc à l'image des afficheurs dans les Audi TT placés au centre des bouches d'aération de l'habitacle dont on ne peut nier une classe certaine, Lian Li a installé une dalle de 1,6" IPS de 400 x 400 pixels au milieu des 9 pâles, apte à afficher du .gif, .png, .jpg ou de .mp4. Mais également de l'information système telle que la température processeur, la charge processeur, la température GPU, la charge GPU ou encore la vitesse du ventilo (voilà qui est très utile...).

Passé la surprise — ou la stupéfaction, si votre fibre écolo s'en mèle —, si effectivement vous êtes du genre à mater votre PC comme on scotche devant un aquarium, il faut avouer que l'idée n'est pas sans intérêt, même si dans le cas ci-dessous cela commence un poil à piquer les yeux. Imaginez tout ça animé, il ne faudra pas être épileptique :

Un setup avec tout un tas de trucs Lian Li dedans

À noter que, très haut de gamme oblige, le matériaux de fabrication des hélices des modèles TL sont à base de polymères LCP comme sur le T28 de la même maison, influencés par leur structure de cristal liquide : les molécules de type tige sont orientées dans la direction d’écoulement pendant le moulage par injection ou extrusion, permettant aux hélices mieux rigidifiées de virevolter à 0,65mm de cadre pour les 120 mm ou 1 mm du cadre pour les 140. Bref visant qui vous savez : c'est la même chose, et les specs font état d'une pression statique assez impressionnante qu'il conviendra de vérifier. Ce qui ne concerne pas les TL RGB, fabriqués en PBT plus classique ; ces derniers auront donc des spécifications techniques moins pêchues que leurs homologues non LCD-isé.

Lian Li aura d'ailleurs pensé à tout sur cette gamme puisqu’une variante aux pales inversées est également proposée sur chaque référence. Les revendeurs vont sans doute apprécier cette attention pour la gestion de leurs stocks, qui pour le coup est pleine de sens en particulier pour les versions LCD.

UNI FAN TL 120 TL 120 LCD TL 140 TL 140 LCD normal reverse normal reverse normal reverse normal reverse tournage en rond - tr/mn 2600 2300 1900 1800 1600 Pression - mmH2O 3,97 2,34 2,9 2,83 2,66 2,27 3,5 3,1 Pression pour les tympans - dB(A) 33 34 27 31 29 31 28,5 29,4 Matériaux LCP / PBT PBT LCP / PBT PBT Dimensions - mm 120 x 125 x 28 140 x 145 x 28 Couleur blanc / noir Douille 32,90 € 46,90 € 35,90 € 51,90 € Garantie 3 années

Il faudra en revanche casquer pour retrouver votre PC dans le noir obscur et disposer de toutes ces informations affichées en temps réel, l'UNI FAN TL 120 LCD étant vendu 46,90 € (32,90 € sans LCD), les pendants 140 mm étant respectivement affichés à 51,90 € / 35,90 €. Contrôleur en sus pour 24,90 €, eh bin oui, tout cela est propriétaire. Reste à voir si leur ramage se rapporte à leur plumage ? Eh bien, on vous dira ça en début d'année prochaine.