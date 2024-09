Les Core Ultra 200 Arrow Lake s’accommoderaient de DDR5 CUDIMM à 9200 voire 10 000 MT/s

Ces derniers jours, plusieurs marques ont présenté leurs barrettes DDR5 CUDIMM. V-Color a ouvert le bal en début de mois avec des modules capables de monter à 9200 MT/s. En début de semaine, Asgard s’est invitée aux festivités avec de la DDR5-9600 ; aujourd’hui, c’est l’entreprise Biwin qui a jeté son premier kit de 2 x 24 Go en DDR5-9200 sur la piste de danse. Or, jusqu’ici, de telles vitesses ne sont pas censées être à la portée du premier Core ou Ryzen venu ; elles pourraient en revanche être le terrain de jeu des Arrow Lake desktop.

DDR5-9200 pour l'ASRock Z890 Taichi

Officiellement, les Ryzen 9000 Granite Ridge (gamme qui comprend pour le moment les Ryzen 5 9600X, Ryzen 7 9700X, Ryzen 9 9900X et Ryzen 9 9950X) et Raptor Lake Refresh prennent en charge jusqu’à la DDR5-5600. En pratique, ils encaissent sans broncher de la 6400 MT/s et peuvent supporter, sous certaines conditions, jusqu’à de la DDR5-7XXX dans le cas des Ryzen Zen 5, voire de la DDR5-8XXX dans celui des Raptor Lake Refresh.

Selon des informations partagées par un certain Mebiuw sur la plateforme Weibo et relayées par WCCFTech, les Core Ultra 200 toléreront de la mémoire DDR5 CUDIMM atteignant des débits compris entre 8 000 et 10 000 MT/s (ce qui représente une fourchette large).

Le post original, traduit par WCCFTech

Cette suggestion est corroborée par une précédente fuite. Le 11 septembre dernier, le leaker momomo_us a publié une capture d’écran dévoilant certaines caractéristiques de la carte mère ASRock Z890 Taichi. Et vous le lisez comme nous, ce modèle est qualifié pour gérer de la DDR5-9200. Pour la comparaison, ASRock renseigne du 7200+ pour la version Z790. Le nouvelle mouture offrirait donc une hausse de 2000 MT/s par rapport à son prédécesseur. Globalement, il semble donc que la plateforme LGA-1851 autorise, à ses débuts, des vitesses mémoire bien rehaussées et surtout supérieures à celles de la concurrence.

Il faudra patienter jusqu’au 10 octobre, probable jour de présentation des Arrow Lake-S, pour avoir confirmation de ce qui précède. Pour patienter jusque-là, voici quelques images supplémentaires pour les DW100 RGB DDR5 OC CUDIMM de Biwin ; ce sont des modules de DDR5-9200 en CL42. Si vous le souhaitez, vous trouverez aisément le communiqué de presse chez certains confrères, notamment TechPowerUp. Il ne révèle toutefois pas d’indications formelles sur le prix et la date de sortie, à l'exception d'un vague quatrième trimestre pour le second aspect.