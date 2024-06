Computex 2024 : florilège des produits les plus originaux du salon

Computex 2024 - L’édition 2024 du Computex s’est clôturée il y a quelques jours. Comme chaque année, de nombreuses marques ont profité du salon pour exposer leurs nouveautés : boîtiers, claviers, écrans, etc. Nous en avons évoqué une partie ; petite session de rattrapage avec quelques produits qui méritaient le coup d’œil.

La foire aux composants

En préambule, rappelons que les deux annonces majeures ont bien sûr été celles d’Intel et d’AMD. La première entreprise a présenté sa gamme Lunar Lake, la seconde ses Ryzen Zen 5 (les Ryzen 9000 desktop ainsi que les Ryzen mobiles AI 300).

Concernant le matériel informatique, plusieurs marques ont débarqué avec des modules CAMM2 et des cartes mères compatibles ; Adata a même officialisé une console portable, la XPG Nia, qui exploite de la mémoire basée sur ce format.

En matière de boîtiers, plein de modèles de type aquarium sont à découvrir dans un précédent papier, au cas où vous l’auriez loupé. Pour rester dans ce registre, sachez que Thermaltake a poussé le concept jusqu’au bout en faisant la démonstration d’une configuration totalement immergée dans un liquide diélectrique Noah 3000A. Par configuration, nous entendons un Xeon W9-3495X et deux GeForce RTX 4090, ces CPU et GPU ne dépassant apparemment pas les 42°C.

Bien entendu, l’immersion cooling n’a rien d'un concept inédit ; il est utilisé pour refroidir les centres de données. Vous pouvez en voir une illustration avec la vidéo ci-dessous proposée par Gigabyte.

Pour en revenir au Computex 2024 et surtout à des conceptions plus classiques, le boîtier MSI MEG Vision X AI a eu son petit succès. Sa particularité ? L’intégration de « l'AI ENGINE de MSI dans son écran tactile AI HMI ». Dans un communiqué, la marque déclare que ce mécanisme offre « une détection intelligente [qui] permet d'optimiser automatiquement les paramètres matériels en fonction de l'activité du joueur ». MSI ajoute que « le MEG VISION X AI est également équipé d’une fonction d'assistant IA privé et dans le cloud. Grâce à MSI Artist x MSI Chat, il peut exécuter localement l'IA générative pour produire des images de haute qualité. […] Il peut automatiquement générer du texte, effectuer des questions-réponses et créer des résumés à partir de documents contenus dans des dossiers locaux le tout sans avoir besoin de connexion internet ». Bref, le filon IA exploité à fond.

Prévu pour le quatrième trimestre à un prix non communiqué, le MEG Vision X embarquera, selon les représentants de MSI, « des derniers » CPU Intel et GPU NVIDIA du moment, ce qui implique vraisemblablement un processeur Arrow Lake et potentiellement une carte graphique GeForce RTX 5090 ou RTX 5080.

À l’opposé de cette ode à l’IA, le stand Newegg présentait un boîtier SFF atypique, le Model 0 Flamingo de Geometric Future, une société créée par d'anciens employés d'InWin. Le concept : un châssis Mini ITX qui s'enroule littéralement autour du système. Comme vous le constatez sur les images d’illustration, il possède de nombreux trous d'aération, tandis que ses pieds magnétiques permettent de l’orienter à sa guise.

Toujours dans le domaine des petits PC, l’AceMagic M1A, appelé AceMagic Tank03 par certains confrères, a également reçu pas mal de suffrages ; tout comme le PC portable à double écran de la même marque, l’Acemagic Z1A.

Pour les amateurs de watercooling, évoquons rapidement le NeonStorm M.2 d’Adata, photographié ci-dessus par PCMag.

Dans un registre similaire, voici la solution élaborée par Palit et Lynk+ pour refroidir une GeForce RTX 4090 : un waterblock modulaire muni d’un écran de 7 pouces, que der8auer avait présenté quelques jours avant le salon dans la vidéo ci-dessous.

Un petit détour du côté de Lian Li, pour voir les blocs d’alimentation Edge, dont la connectique est positionnée de peu manière peu conventionnelle – et surtout adaptée à un positionnement vertical.

Terminons par un produit certes de niche mais tout de même intéressant – et là encore présenté en amont du Computex – avec la SpatialLabs Eyes Stereo Camera. Intégrée à la gamme d'appareils SpatialLabs 3D d'Acer, qui comprend notamment l'ordinateur portable Aspire 3D 15 SpatialLabs Edition, elle permet de prendre des photos et des vidéos en 3D stéréoscopique. Elle autorise aussi la diffusion du contenu en 3D sur YouTube ou encore des appels vidéo en 3D sur Zoom, Teams et Google Meet. L’appareil sera commercialisé à partir du troisième trimestre de cette année, à partir de 549 dollars.