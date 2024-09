Les premières barrettes DDR5 CUDIMM sont là

L’édition 2024 du Computex a été l’occasion de découvrir de futurs formats de mémoire pour nos PC. Concernant les ordinateurs fixes, certains fabricants ont bien la velléité d’y déployer la CAMM2, mais ces modules vont clairement concerner les laptops dans un premier temps. En revanche, les desktops risquent de devoir composer avec la CUDIMM, acronyme de Clocked Unbuffered Dual Inline Memory Module. V-Color, l’une des marques qui, avec G.Skill et TeamGroup, exposait de tels modules au salon, vient de présenter officiellement ses premières barrettes RGB DDR5 O CUDIMM (le O explicitant l’overclocking).

CUDIMM, c'est quoi encore ce truc ?

Avant de jeter un œil aux barrettes de V-Color, une rapide présentation du CUDIMM s’impose. C’est un standard officialisé par le JEDEC en début d’année 2024 sous l’appellation JESD323.

Vous le constatez, visuellement, ces barrettes CUDIMM ressemblent aux UDIMM DDR5. Elles exploitent toujours 288 broches. La différence est l’intégration d’un CKD, Client Clock Driver ou pilote d’horloge client en français. La fonction de ce circuit intégré : gérer le signal d'horloge directement au niveau du module. Comment : en effectuant une mise en mémoire tampon du signal d'horloge entrant puis en procédant à amplification à la sortie lors de la transmission aux puces de mémoire DIMM. Jusqu’ici, c’est le contrôleur mémoire du CPU qui régit l’horloge du signal de la mémoire. Or, avec des débits débits de plus en plus élevés et des interconnexions multiples, l’intégrité de ce signal peut être perturbée. Les modules CUDIMM doivent éviter cette dégradation.

De fait, cette approche n’est pas nouvelle. C’est celle mise en œuvre au sein des serveurs depuis des années par les RDIMM (Registered DIMM), quoiqu’à un niveau encore plus élevé : les RDIMM pilotent non seulement le signal d’horloge, mais effectuent aussi une mise en mémoire tampon des bus de commande et d'adresse ; les CUDIMM se limitent à une mise en mémoire tampon du signal d'horloge.

Selon un papier de feu AnandTech remontant à début juin, ces modules CUDIMM sont conçus pour être rétrocompatibles avec les systèmes DDR5 et les contrôleurs de mémoire existants. Pour finir, notez que les fabricants parlent de CUDIMM pour l’UDIMM, et logiquement de CSODIMM pour le SODIMM.

CUDIMM by V-Color

Revenons-en à nos modules V-Color. L’entreprise fait miroiter « une transmission plus rapide des données, une consommation d'énergie réduite et une stabilité accrue ».

Factuellement, ces modules CUDIMM intégrés à la série XFinity sont disponibles en capacités de 32 Go (2 x 16 Go) et 48 Go (2 x 24 Go). Les vitesses standard commençant à 6400 MT/s mais la société promet plus de 9200 MT/s en overclocking. Outre la composante RGB, V-Color vante également la qualité de son dissipateur thermique.

Pas de prix ni date de sortie pour le moment. En outre, vous aurez remarqué l’absence de mention de la plateforme de test dans la capture d’écran fournie. Or, depuis le Computex, nous savons que les premières barrettes CUDIMM sont prévues pour septembre ; et il se murmure qu’elles accompagneront la sortie des Arrow Lake et des cartes mères de série 800. Intel n’a pas encore officialisé ces deux gammes, ce qui explique sans doute le mystère de la plateforme de V-Color.