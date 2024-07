Un PC AMD Ryzen dÃ©clinÃ© sous forme de clavier pliant, Ã§a vous branche ?

Vous connaissez les claviers ? Vous connaissez les PC ? Vous connaissez les smartphones pliants ? Alors voici la synthèse des trois : le clavier-PC-pliant (sans l’écran, néanmoins).

Un super mini-PC ou un ordi portable au rabais, au choix !

Cette création nous vient tout droit d’Asie. Elle est signée Ling-Long, un fabricant chinois d’ordinateurs. C’est essentiellement un PC AMD installé au sein d’un clavier pliant. Contrairement aux mini-PC, cette machine n’a donc pas besoin d’être assistée d’un clavier / souris (elle intègre un pavé tactile). En outre, elle embarque une batterie intégrée qui lui confère une certaine autonomie. L’appareil peut aussi être aussi considéré comme un ordinateur portable dépourvu d'écran.

L’ensemble mise sur sa portabilité et sa compacité. Ling-Long montre qu’une fois pliée, sa machine peut être glissée dans une poche de jean.

Pour la partie hardware, l’ordinateur de poche renferme un processeur AMD Ryzen 7 8840U. Une puce récente, nom de code Hawk Point, gravée en 4 nm par TSMC, et qui exploite 8 cœurs CPU Zen 4 / 16 threads à une fréquence de base de 3,3 GHz et une fréquence Boost de 5,1 GHz. Ce processeur a un TDP par défaut de 28 W, mais celui-ci peut-être configuré entre 15 et 30 W. Nous n’avons pas trouvé la valeur choisie par Ling-Long. Cependant, les utilisateurs peuvent toutefois choisir entre trois modes, Efficacité, Équilibre et Performance, lesquelles impliquent vraisemblablement des puissances différentes.

Par ailleurs, cet APU délivre des prestations graphiques solides grâce à son iGPU Radeon 780M. Il reste – pendant encore quelques jours – le vaisseau amiral des solutions graphiques intégrées d’AMD (jusqu’à l’arrivée des Ryzen AI 300 exploitant des Radeon 880M et 890M).

Le Ryzen collabore avec 16 Go ou 32 Go de RAM aux caractéristiques non spécifiées, et 512 Go ou 1 To de stockage. Concernant la batterie, celle-ci a une capacité de 60 Wh. Elle offre entre 4 et 6 d’heures d’autonomie selon l’utilisation d’après la marque. Au besoin, il est bien sûr possible d’utiliser ce PC sur secteur (adaptateur de 100 W). Au sujet de la connectique et de la connectivité, ce Keyboard-PC possède plusieurs ports USB et prend en charge le Wi-Fi 6 ainsi que le BT. Enfin, l’engin mesure 15 x 10 cm et pèse 800 grammes.

Question Réponse Processeur AMD Ryzen 7 8840U RAM 16 Go / 32 Go Stockage 512 Go / 1 To M.2 NVMe 2230 Ports 1x USB 3.0 Type-A, 1x USB4 Type-C, 1x USB 3.2 Type-C Connectivité Wi-Fi 6, Bluetooth Batterie 60 Wh (16 000 mAh) Chargeur 100W GaN Poids 800g Dimensions 15 x 10 cm

En matière de conception, les illustrations montrent un châssis divisé en deux compartiments principaux. L’un renferme la carte mère ; il est refroidi par un dissipateur thermique en cuivre assisté d’un ventilateur actif. L'autre contient la batterie.

En résumé, la seule contrainte pour utiliser ce PC est d’avoir un écran à disposition. En principe, vous ne devriez pas avoir beaucoup de mal à en trouver : selon le dernier le rapport de l’ARCOM, en France, au second semestre 2023, « un foyer compte en moyenne 5,8 écrans permettant de regarder des vidéos ».

Ce Keyboard PC coûte 2999 yuans pour la configuration 16 Go de RAM / 512 Go de stockage et 3599 yuans pour celle avec 32 Go de RAM / 1 To de stockage. En conversion brute, ces montants représentent respectivement 381 et 458 euros.