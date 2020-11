Les RX 6800 et RX 6800 XT sont arrivées hier et ont vous invite évidemment à vous (re)plonger dans notre dossier pour revivre ce retour des rouges vers le sommet avec RDNA2 ! Bien entendu, comme prévu, les cartes se sont évaporées des étalages en l'espace d'un instant, pour beaucoup en direction d'eBay et consort où elles sont revendues avec une marge outrageuse... Il s'agit pour l'instant essentiellement de cartes exploitant strictement les modèles Radeon de référence, que les différents fabricants revendent tels quels sans modification simplement dans un packaging personnalisé, comme cela se fait encore chez AMD, mais plusieurs modèles customisés ont déjà été annoncés par les fabricants (qui ne semblent toutefois pas se pousser au portillon non plus) et seront justement amenés à prendre la relève.

Plus exactement, il est apparemment convenu que les cycles de production des cartes de références fabriquées directement par AMD seront maintenus uniquement jusque dans les premiers mois de 2021. Au-delà, AMD s'appuiera entièrement sur les cartes graphiques customs des partenaires AIB pour la commercialisation des RX 6800 et RX 6800 XT. C'est en tout cas ce que Scott Herkelman, vice-président et manager général de la branche AMD Radeon, a répondu sur Twitter à cette question :

Bref, ça sous-entend d'une part qu'il y aura en principe encore un bon paquet de cartes qui seront fabriquées et livrées d'ici là, sans que l'on sache déjà si cela sera vraiment suffisant pour satisfaire les précommandes et remplir tous les stocks, et d'autre part que le design de référence connaîtra donc en fin de compte un cycle commercial relativement court. Un point qui pourrait en décevoir certains, considérant que le refroidissement des premières RX 6000 est plutôt réussi. Néanmoins, ce n'est apparemment pas inhabituel pour AMD, qui aurait déjà l'habitude de produire ses cartes de références uniquement pendant les premiers mois suivant le lancement du GPU, pour ensuite laisser la scène aux cartes faites maison des partenaires - comme ce fut en fin de compte assez observable pour les RX 5700.

En bon partenaire fidèle d'AMD, Sapphire a été l'un des premiers a annoncer ses RX 6800 customisées, MSI et PowerColor en ont également une poignée en chemin. Rien encore de très concret pour l'instant chez GIGABYTE et ASUS. A priori, c'est à partir du 25 novembre que les fabricants pourront les commercialiser. À voir aussi le traitement réservé pour la RX 6900 XT, pressentie pour être une exclusivité AMD, mais il ne faudrait pas encore exclure la possibilité de modèles customs chez les autres marques.