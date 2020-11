Le maintien du socket AM4 était la grande promesse de campagne d'AMD, mais le chipset de la plateforme reste un critère à prendre en compte pour la compatibilité de son CPU Ryzen. À cet égard, AMD avait rapidement confirmé que les Ryzen 5000 et leur architecture Zen 3 (et si vous relisiez notre test, hein ?), qui n'ont pas été accompagnés d'une nouvelle salve de chipsets, pourraient venir se loger au choix sur une carte mère de série 500 ou 400. La série 300 est donc exclue, mais il parait que ça peut fonctionner...

Néanmoins, si la compatibilité fut quasi immédiate pour les mobales avec un chipset 500, moyennant bien évidemment une mise à jour du BIOS, le processus est un peu moins rapide pour la génération précédente de chipsets, AMD donnant jusqu'à janvier 2021 pour la publication des premiers BIOS bêta chez les constructeurs. Heureusement, en pratique les choses vont un peu plus vite, quand bien même il n'y a pas tellement urgence vu la disponibilité difficile des Ryzen 5000, mais les propriétaires d'une mobale de série 400 et qui ont su acheter leur puce Zen 3 plus vite que leur ombre seront sans aucun doute ravis de pouvoir s'en servir plus tôt que prévu !

GIGABYTE avait été le premier à rendre disponible les BIOS appropriés pour coupler Ryzen 5000 et cartes mères X470 et B450, et voilà qu'ASRock lui emboite le pas, du moins partiellement ! En effet, le constructeur a annoncé l'arrivée d'une nouvelle salve de BIOS pour rendre compatible la totalité de son catalogue B450 et invite les utilisateurs à faire la mise à jour vers la dernière version du BIOS de leur modèle. À cet instant, le BIOS correspondant a été mis en ligne pour la majorité des références, même s'il manque encore pour quelques-unes — par exemple la Steel Legend au moment d'écrire ces lignes —, mais toutes les listes de compatibilité CPU ont bien été mises à jour. Si vous êtes concernés, le moment est donc arrivé !

Compatible !

Compatible aussi !

Eh oui, ASRock propose donc bien la compatibilité Zen 3 avec le chipset B450 avant le chipset X470, pourtant plus haut de gamme ! Il est donc probable qu'ASRock se soit basé sur ses ventes pour faire ce choix. Après tout, le succès du B450 n'est plus à faire, celui-ci n'a presque rien à envier au chipset X470 ni aux cartes mères souvent plus coûteuses qui s'en servent, hormis peut-être la compatibilité multiGPU, mais qui n'est pas pertinente pour la majorité des utilisateurs. Ce n'est certainement pas pour rien qu'on a eu droit à deux refresh de la gamme B450 chez ASUS... M'enfin tout viendra en temps et en heure !