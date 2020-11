La semaine dernière, Sapphire avait teasé ses cartes RX 6800 Nitro et Pulse. Malgré ce teasing faiblard, on avait pu conclure à des cartes ayant trois moulins, peu importe la série, et à une occupation de plus de deux slots bien que l'équerre arrière en fasse réellement deux. Le dénouement approchant, les cartes prennent cette fois-ci la pose complètement nues, sans boite ni chichi.

Il en resort que ce sont 5 cartes qui se préparent, dont le listing se trouve ci-dessous :

On retrouve un schéma bien connu qui a été appliqué aux RX 5700. Le haut du panier est bien Nitro+, le Special Edition impliquant comme seule différence la gestion RGB des ventilateurs. En bas, c'est du Pulse, série prisée avec les RX Vega 56 d'un silence rare ! L'image de la Nitro+ nous permet d'affirmer que le PCB sera plus court que le refroidisseur, comme à l'époque des R9 Fury, ou des Ampere plus récemment. Le site officiel, dont les liens sont fixés sur les noms des cartes, n'apporte aucune information précise sur les fréquences, absentes. On retiendra que les Nitro mesurent 31cm de long, les Pulse 30.3cm.

Les prix ne sont bien entendu pas connus, mais il ya fort à parier que l'on assistera à la même flambée de prix immédiate qui a frappé les RTX Ampere, dans la mesure où il n'y en aura pas pour tout le monde, les prix devraient prendre la grosse tête. On vous rappelle que seules les cartes au design de référence seront lancées en premier, les customisées plus tard. Plus que 6 jours, on aura toutes les forces en présence !