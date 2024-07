Asus oppose le Radeon 880M au Radeon 780M, quels gains intrinsèques pour RDNA 3.5 ?

Les processeurs Ryzen AI 300 attendus ce mois-ci exploitent de nouvelles architectures CPU, XDNA et GPU – respectivement Zen 5, XDNA 2 et RDNA 3.5. Pour ce dernier aspect, les performances du Radeon 890M, le nouveau porte-étendard des iGPU de l’entreprise, ont fait l’objet de plusieurs fuites. Seulement avec 4 unités de calcul supplémentaires par rapport au précédent (le Radeon 780M), l'écart générationnel stricto sensu est forcément faussé. Ainsi, jusqu’à présent, AMD n’a toujours pas précisé l’augmentation exacte des performances de RDNA 3.5 par rapport à RDNA 3 en comparant directement la Radeon 880M à la Radeon 780M de la génération précédente. Asus vient d'y remédier.

16 CU RDNA 3.5 vs 12 CU RDNA3

Avant tout, précisons AMD a récemment communiqué officiellement des gains générationnels en matière de performance énergétique, mais toujours en impliquant son Radeon 890M. Avec la diapositive ci-dessus, la société compare des puces Strix Point et Hawk Point, autrement dit les architectures RDNA 3.5 et RDNA 3, dans deux benchmarks 3DMark, Time Spy et Night Raid.

À 15 W de TDP, AMD met en avant une amélioration de 32 % dans Time Spy, avec un score qui passe de 2168 points à 34621 points. La hausse est de 19 % dans Night Raid, avec 41 495 points pour la puce Strix Point (Ryzen AI 300) et 34 749 points pour le processeur Hawk Point (Ryzen 8040). Cependant, les notes révèlent que cet affrontement implique un Ryzen AI 9 HX 370 et un Ryzen 9 8945HS ; donc un Radeon 890M à 16 CU vs un Radeon 780M à 12 CU. Bien que les TDP des processeurs soient standardisés, le Ryzen AI 300 est logiquement favorisé.

Et 12 CU RDNA 3.5 vs 12 CU RDNA3 ?

C’est ce que confirme une autre diapositive marketing, qui émane d’Asus. L’entreprise taïwanaise organise toujours un combat dans Time Spy, mais cette fois entre le Radeon 880M et le Radeon 780M. Résultat : 15 % de différence. Nous sommes donc loin des 32 % suggérés par AMD pour ce même benchmark lorsque le nombre d’unités de calcul ne bouge pas.

Vous aurez noté qu’une troisième solution, la GeForce RTX 3050 mobile à 40 W, s’immisce entre le couple susmentionné. Enfin, pas vraiment entre, puisqu’avec un indice de 138 %, elle devance logiquement les deux iGPU Radeon.

Nous n’avons pas retrouvé cette mention sur le site d’Asus, mais VideoCardz, site qui a eu la primeur de cette découverte, accompagne la diapositive de la glose qui suit, attribuée à la marque :

« Carte graphique Radeon 880M de nouvelle génération d'AMD – Performances graphiques proches de la RTX3050 40W.



La nouvelle architecture AMD RDNA 3.5, avec 12 cœurs graphiques CU, augmente les performances graphiques d'environ 15 % par rapport à la génération précédente, approchant ainsi les performances de la RTX 3050 de 40W. Elle peut exécuter sans problème les jeux MOBA et FPS les plus courants, et même de nombreux titres AAA. »

De prime abord, un gain générationnel de 15 % pour une architecture « 0.5 » peut surprendre. Mark Papermaster, le directeur technique d’AMD, s’est toutefois exprimé à ce sujet lors des Zen 5 Tech Day. Selon lui, le partenariat avec Samsung (les deux entreprises conçoivent ensemble les GPU Xclipse des puces Samsung Exynos) a permis à ses équipes d'en apprendre beaucoup sur l'optimisation pour les solutions à faible consommation. L’individu a ainsi allégué que les changements apportés à RDNA 3.5 induisaient un « gain de performance à deux chiffres » en matière d’efficacité énergétique.

Petite précisions pour finir : loin de nous l’idée de dénigrer la communication d’AMD ; il est logique que l’entreprise se concentre sur le Radeon 890M. L’ajout de cœurs reste bien entendu l’un des moyens d’augmenter les perfs d’une génération à l’autre. Lorsque Intel promeut son Core i9-13900K face au Core i9-12900K, l’entreprise ne met pas une alerte « attention, nous comparons un 24 cœurs à un 32 cœurs » ; idem chez NVIDIA avec ses GeForce RTX 40 Super, pour rester sur des produits de même génération.