Un premier cas de connecteur 16 broches fondu avec une Radeon RX 9070 XT

Les déboires des connecteurs 16 broches fondus ne touchent plus seulement les GeForce de NVIDIA : un premier cas a été signalé sur une Radeon RX 9070 XT. Sur Reddit, l’utilisateur Savings_Opportunity3 raconte avoir découvert son connecteur partiellement calciné après seulement quelques cycles de branchement / débranchement. Sa carte, une ASRock Taichi OC, fait partie des modèles qui adoptent la norme 12V-2x6 en lieu et place des classiques connecteurs 8 broches. Une initiative censée améliorer la sécurité et simplifier le câblage, mais qui, comme déjà observé du côté des RTX 5090, n’élimine pas le risque de surchauffe si l’installation ou le matériel ne suivent pas.

Une alimentation Kolink de 700 W

Cependant, dans ce cas précis, plusieurs éléments pointent vers une combinaison de facteurs défavorables. L’utilisateur employait une alimentation Kolink ; une marque pas spécialement réputée pour la qualité de ses produits. Surtout, c’était un modèle 700 W certifié ATX 3.0. Cette puissance est déjà un cran au-dessous du seuil recommandé par AMD (750 W), mais bien en deçà de la prescription d’Asus pour cette Radeon RX 9070 XT (850 W). De plus, la carte était branchée via un adaptateur trois 8 broches vers un 16 broches, solution plus sujette aux problèmes de chauffe que les connexions directes 16 vers 16 broches. Enfin, l’utilisateur ne peut garantir que le connecteur ait toujours été correctement inséré, un point crucial avec ce format dont le « clic » de verrouillage est moins franc que celui des anciens 8 broches.

Savings_Opportunity3 a quand-même un peu de consolation dans son malheur. Le dommage s’est limité au câble (côté GPU), même si une broche du connecteur de la carte apparaît plus sombre sur l'un des clichés, signe probable d’un mauvais contact et d’une surchauffe — sans toutefois de véritable dommage fonctionnel pour la carte graphique. Il a précisé dans le fil Reddit qu'il avait investi dans une alimentation ATX 3.1 plus robuste, à savoir une Corsair RM850x.

Tirer des conclusions générales à partir d’un unique signalement serait hasardeux, et plusieurs éléments invitent d'autant plus à la réserve ici. Nous verrons si c’est un incident marginal et isolé, ou un premier cas révélateur d'une tendance. Quoi qu’il en soit, cette affaire illustre le même paradoxe : les connecteurs 16 broches, censés simplifier et sécuriser l’alimentation des GPU haut de gamme, exigent davantage de précautions qu’auparavant. Après, au-delà de ce dossier particulier, utiliser une alimentation sous-dimensionnée reste une très mauvaise idée.