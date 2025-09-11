Les Radeon privent de la meilleure expérience GeForce Now

Le mois dernier, NVIDIA a officialisé de grosses évolutions pour GeForce Now. Parmi les changements pour la formule Ultimate du service de cloud gaming : le remplacement des processeurs Zen 3 par des Zen 5, et un GPU désormais digne d’une GeForce RTX 5080 (voire supérieur, puisqu’il propose bien plus de VRAM). Depuis hier, 10 septembre, certains Super Pods proposent ces améliorations dans une vingtaine de jeux phares (Cyberpunk 2077, Indiana Jones et le Cercle Ancien…).

Il y a d'autres abonnissements, qui s’appliquent également aux sessions encore en « RTX 4080 » : l’augmentation de la bande passante maximale de 75 Mbit/s à 100 Mbit/s, l’ajout d’un filtre IA, et la prise en charge de l’échantillonnage YUV 4:4:4. Ce dernier point a été largement mis en avant par NVIDIA, ainsi que dans tous les tests publiés hier. En revanche, beaucoup ont omis de préciser que les détenteurs d’iGPU ou de GPU Radeon n’y avaient pas droit.

Pas pour les Radeon ça.

Une limitation imputable à AMD

En préambule, rappelons rapidement quelques bases. Le YUV est un format de codage des couleurs utilisé en vidéo : Y caractérise la luminance (luminosité, noir/blanc) ; U et V la chrominance (couleur). En 4:4:4, chaque pixel possède toutes ses propres données de couleur. En 4:2:0, le standard le plus utilisé dans l’industrie, la couleur est sous-échantillonnée en divisant par deux horizontalement et verticalement.

Dans le cas du GFN, le combo YUV 4:4:4 + filtre IA constitue deux éléments clés du nouveau mode CQS (Cinematic Quality Streaming). Selon NVIDIA, cette association permet « des couleurs plus riches, des contours plus nets et des contrastes plus profonds — idéal pour les jeux présentant des textes détaillés et des arrière-plans complexes, comme une végétation luxuriante ou des décors très verdoyants ». La firme avait illustré à la mi-août le résultat avec l’image ci-dessus.

Malheureusement, vous ne pouvez pas profiter du YUV 4:4:4 avec du matériel AMD.

Avec une Radeon

La raison est simple : les unités VCN (Video Core Next) des GPU des rouges ne prennent pas en charge l’encodage ou le décodage en YUV 4:2:2 et YUV 4:4:4 dans les formats H.264 et H.265. Ce support peut être a priori assuré via les VCU (Video Codec Units), par le biais du SDK AMD (Advanced Media Framework) ou de GStreamer. Autrement dit, il est accessible au niveau logiciel ou via une API spécifique, mais pas dans des usages de streaming grand public tels que GeForce Now. Assez ironiquement, NVIDIA propose cette fonctionnalité depuis les GeForce 10, et Intel depuis ses Core de 11e génération. Idem pour toutes les puces Apple Silicon (soit depuis la M1).

Les chaînes OtaXou et VCG ont comparé les différences visuelles entre le YUV 4:4:4 et le YUV 4:2:0. Les deux auteurs relèvent une meilleure qualité d’image, en particulier dans Black Myth Wukong pour le deuxième (un jeu présentant effectivement une végétation luxuriante).

Afin de jauger la différence sans la compression YouTube, nous avons effectué quelques tests maison avec Stalker 2, un titre qui a tendance à être une bouillie de pixels sur GFN.

Vous trouverez trois captures d’écran : les deux premières utilisent le YUV 4:2:0, l’une avec une limite de 75 Mbit/s, l’autre de 100 Mbit/s. La troisième exploite le YUV 4:4:4 à 100 Mbit/s. Il n’est pas possible de changer la qualité couleur à la volée ; pardonnez les petits écarts de position entre chaque capture. Celles-ci ont été prises en mouvement, puisque l’image est nette à l’arrêt quel que soit le mode. Nous avons diffusé en UHD à 120 IPS, avec une latence serveur de 2 ms. Notez que les petits points blancs sont causés par les radiations ; ce ne sont pas des défauts visuels.

L’arrière-plan est effectivement plus net en YUV 4:4:4. En pratique, sur un moniteur PC, cela peut avoir un impact selon les jeux. Cela dit, même en YUV 4:2:0, l’ajout du filtre IA et le passage à 100 Mbit/s (utilisé pleinement, le flux est régulièrement au-dessus de 90 Mbit/s) améliorent déjà considérablement le rendu. Par contre, sur un téléviseur 43 pouces à deux mètres de distance, nous n’avons pas constaté de différences visuelles significatives (avouons que notre vision est médiocre ; de plus, le flux PC / TV est en 10 bits 4:2:2 @ 60 Hz en raison des limitations du HDMI).

Ultime précision : le YUV 4:4:4 implique forcément du H.265. Aucun GPU actuel ne peut le gérer en AV1. En passant, pour avoir vu plusieurs fois cette incompréhension en parcourant des forums, le CQS n’est qu’un mode prédéfini qui englobe plusieurs paramètres, lesquels restent réglables individuellement. De fait, sur notre machine AMD, le CQS n’est même pas proposé faute de support YUV 4:4:4.

Bref, si vous envisagez de jouer via GeForce Now, par exemple avec un mini-PC dans votre salon ou simplement sur votre bureau, cette limitation des GPU AMD est à prendre en considération. Et bien sûr, cela vaut aussi pour toutes les consoles portables armées d'APU AMD : Steam Deck, Lenovo Legion, Asus ROG, etc.