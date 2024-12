L'iGPU d’un Ryzen Halo démolit la Radeon RX 7600

Nous vous en parlions tout à l’heure, les Strix Halo seraient les principaux responsables du changement de nom des Radeon RX 8000 en Radeon RX 9000. En effet, ces APU à l’iGPU « rocobolesque » appelleraient leur appareil graphique Radeon RX 8000S (Radeon 8040S pour le moins bien loti, Radeon RX 8050S pour l’intermédiaire et RX 8060S pour le plus gâté). AMD ne les introduira vraisemblablement que début 2025 ; nous pouvons cependant jauger de leurs attributs dès à présent grâce à une passe réalisée dans le bien nommé PassMark.

Halo ou Allô ?

Une paire de MAX et MAX+

Le logiciel identifie les deux énergumènes comme des Ryzen AI. Jusque-là, rien de bien alléchant. Les qualificatifs Max, et carrément Max+ pour l’un des deux, les mettent davantage en verve. Le Ryzen AI MAX PRO 390 exploite un Radeon 8050S ; le MAX+ PRO 395 un Radeon RX 8060S. Pas de mensurations précises, mais nous suspectons logiquement 40 CU (compute unit ; unités de calcul si vous préférez) pour le second, plutôt 32 pour son petit frère. Côté CPU, le Max+ aurait 16 cœurs, le Max, 12. Quant aux archis, RDNA 3.5 et Zen 5 seraient de la partie.

Nous n'allons pas vous faire un dessin, la capture d’écran ci-dessous est suffisamment explicite. Avec un score de 16 663 points dans le benchmark 3D, le Radeon RX 8050S tatane une carte graphique comme la Radeon RX 7600 (laquelle possède 32 CU RDNA 3). Bon, le fait que le RX 8060S performe un peu moins bien n’a ni queue ni tête ; nous n’avons pas d’éléments expliquant son coup de mou (seulement des suppositions : échantillon précoce, méthode de test défaillante, ou ce que vous voulez d’autre). Notez que l’entrée de gamme de NVIDIA, la RTX 4060 laptop, a une moyenne de 17 621 points (19 850 pour la version desktop). Elle reste donc un cran au-dessus.

© VideoCardz / PassMark

S’ils ne sonneront pas le glas des GPU mobiles, ces Ryzen Strix Halo titillent forcément notre curiosité. Nous en apprendrons davantage à leur sujet dans deux semaines. Bien entendu, la gamme ne devrait pas se limiter à des puces PRO.