La Radeon RX 9070 XT Ã  lâ€™Ã©preuve de ses deux premiers jeux

Le mutisme d’AMD au sujet des Radeon RX 9000 XT lors du CES 2025 a une conséquence paradoxale : nous parlons finalement davantage de ces grandes absentes que nous l’eussions fait à la suite d’une présentation formelle. Après plusieurs informations rassurantes à leur sujet — spécifications, tarif et performance benchmarktique — voilà encore du RDNA 4, avec cette fois avec des valeurs communiquées dans deux jeux pour le vaisseau amiral (la Radeon RX 9070 XT).

Radeon RX 9070 XT et RX 9070 Gigabyte © zod.kr

BWM et CB

Comme souvent, les données proviennent de sources asiatiques ; en l’occurrence, de Chiphell. Et comme c’est de coutume depuis quelques mois, nous retrouvons la production simiesque de Game Science : Black Myth : Wukong. La nouvelle coqueluche (accessoirement jeu de l’année des Steam Awards, mais aussi gagnant de la catégorie « meilleur jeu auquel vous êtes une nullité » et, de façon plus inattendue, de celle récompensant le « jeu exceptionnel riche en récits ») de certains joueurs n’est toutefois pas seule ; elle partage l’affiche avec une autre grosse production, un temps décriée, mais désormais réhabilitée : Cyberpunk 2077 de CD PROJEKT RED.

Dans les deux situations, vous l’aurez compris, nous sommes face à deux productions exigeantes sur PC : l’une sortie l’année dernière, l’autre fin 2020, mais qui est sans cesse rehaussée depuis (avec notamment l’introduction du path tracing (depuis le patch 1.62, avec à l'époque l'Overdrive Mode). Elles prennent toutes deux en chargent le ray tracing et sont considérées comme particulièrement optimisées pour le matériel NVIDIA. Cyberpunk 2077 est prosaïquement l’une des vitrines majeures de la marque — au point d'être régulièrement exploité lors de l’introduction d’une nouvelle version du DLSS ; le jeu n'a d'ailleurs pas dérogé pour le DLSS 4 il y a quelques jours de cela.

Mais trêve de bavardages, place aux IPS. Le post initial du dénommé nApoleon a été supprimé au moment où nous écrivons. Néanmoins, plusieurs sources attestent de son authenticité (pas de sa véracité, bien que la source soit considérée comme fiable). D’autre part, la Radeon RX 9070 XT n’est pas expressément nommée. Elle est dissimulée sous le code XXXX XT qui cache toutefois assez mal son sujet.

Le testeur a donc jaugé des performances de cette mystérieuse Radeon ainsi que de celles des GeForce RTX 4080 Super et RTX 4070 Super ; ce, dans les trois définitions courantes, nativement, et avec le ray tracing.

Black Myth Wukong :

Définition 2160p 1440p 1080p GeForce RTX 4080 SUPER 33 IPS (100 %) 77 IPS (100 %) 99 IPS (100 %) Radeon RX 9070 XT 30 IPS (91 %) 73 IPS (95 %) 97 IPS (98 %) GeForce RTX 4070 Ti SUPER 28 IPS (85 %) 67 IPS (87 %) 87 IPS (88 %)

Cyberpunk 2077 :

Définition 2160p 1440p 1080p GeForce RTX 4080 SUPER 32 IPS (100 %) 65 IPS (100 %) 101 IPS (100 %) GeForce RTX 4070 Ti SUPER 26IPS (81 %) 53 IPS (82 %) 87 IPS (86 %) Radeon RX 9070 XT 26IPS (81 %) 52 IPS (80 %) 85 IPS (84 %)

Vous le remarquez comme nous, la supposée Radeon RX 9070 XT délivre des performances comparables à celles de la RTX 4070 Ti Super, voire légèrement supérieure. Cela vaut pour le ray tracing ; elle serait plutôt digne de la RTX 4080 en rastérisation. Sachant qu’un précédent leak table sur un prix de 479 dollars pour le modèle AMD et à partir de 549 dollars pour ceux des AIB, c’est donc plutôt de bon augure. Il faut bien sûr rester prudents et se méfier de la conversion dollars / euros, mais par rapport à la carte de NVIDIA proposée à partir d’environ 1050 euros, celle d’AMD pourrait représenter une bonne alternative.

Les deux captures d’écran qui précèdent proviennent de chez TechPowerUp. Quant à l’image d’illustration, c’est une des très nombreuses photos de Radeon RX 9070 XT et RX 9070 proposées par le site zod.kr. N’hésitez pas y faire un tour si vous souhaitez reluquer de la Radeon, qu'elle soit tatouée Asus, Gigabyte ou MSI, sous toutes les coutures.