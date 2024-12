Les Radeon RX 8000 sont mortes, vivent les Radeon RX 9000 !

Le déploiement de cartes graphiques sous architecture RDNA 4 en début d’année est une certitude depuis plusieurs mois. Jusqu’ici, nous appelions cette gamme Radeon RX 8000. À tort à l’évidence ; préparez-vous plutôt à voir débarquer des Radeon RX 9000 en janvier. Et non, ce n'est pas un mauvais épisode de Retour vers le futur.

Rendu de la RX 8800 XT RX 9700 XT (explications en fin d'article)

RX 8000S pour les iGPU, RX 9000 pour les dGPU

Des messages traitant de ce changement de nom ont d’abord été postés sur Chiphell dans le courant du week-end. Plusieurs sources l’ont documenté depuis. Le leaker momomo_us notamment a partagé la capture d’un référencement des Radeon RX 9700 et RX 9700 XT par un détaillant (Grosbill Pro).

Le divulgateur All the Watts!! y est aussi allé de son message sur le réseau social X. Il évoque plusieurs séries 9000, à savoir les Radeon RX 9040, RX 9050, RX 9060 et RX 9070, mais aussi des Radeon RX 8000, les Radeon RX 8060S, RX 8050S et RX 8040S.

Ces références Radeon 8000 désigneraient finalement les iGPU des processeurs Strix Halo. Pour mémoire, ce nom de code désigne des APU Zen 5 / RDNA 3.5 dotés d’une solution graphique intégrée très puissante, puisque susceptible d’embarquer 40 unités de calcul selon plusieurs fuites.

AMD Radeon™ RX 9070 Series Graphics

AMD Radeon™ RX 9060 Series Graphics

AMD Radeon™ RX 9050 Series Graphics

AMD Radeon™ RX 9040 Series Graphics

AMD Radeon™ RX 8060S Graphics

AMD Radeon™ RX 8050S Graphics

AMD Radeon™ RX 8040S Graphics — All The Watts!! (@All_The_Watts) December 22, 2024

Par ailleurs, et pour en revenir à nos dGPU, dans une autre publication, le même leaker évoque plusieurs variantes de Radeon RX 9070. Elles suggèrent une carte destinée à servir au sein des ordinateurs fixes et portables : RX 9700S, RX 9700M, RX 9700, RX 9700M XT et RX 9700 XT.

Pour êtres complets avec les dernières rumeurs, Hoang Anh Phu, une source fiable, allègue qu’AMD déploiera sa technologie FSR 4 en même temps que la Radeon RX 9070 XT — et accessoirement que les Ryzen 9 9000X3D. L’individu avait précédemment sous-entendu que de tels processeurs seraient lancés avant la fin janvier. Quant au FSR 4, cette version a été décrite par AMD comme « basée sur l’IA ».

RX 9️⃣0️⃣7️⃣0️⃣ XT???? = FSR 4???? = R9 X3D???? — Hoang Anh Phu (@AnhPhuH) December 23, 2024

Naturellement, nous n’avions pas appelé les Radeon RX 8000 ainsi par pure fantaisie. Outre la logique de cette incrémentation après les Radeon RX 5000, RX 6000 et RX 7000, elle était aussi apparue formellement à certains endroits ; dans l’AMD ROCm, entre autres.

A priori, comme ce fut le cas pour les Ryzen AI 100 subitement devenus Ryzen AI 300 quelques jours avant leur officialisation, l’entreprise a donc revu ses appellations en cours de route. Tel que rapporté ci-dessus, l'un des motifs serait à trouver dans l'utilisation de la marque RX 8000S pour désigner l'iGPU des Strix Halo.

Enfin, vous aurez notez que pour le moment, il n’y aucune trace de Radeon RX 9800. Nous savons qu’AMD délaissera le très haut de gamme avec RDNA 4, mais pension que seules les RX X9XX seraient écartées. Cependant, à ce stade, en dehors du fait qu'elle ouvrira le bal (un rôle généralement dévolu au flagship), aucun autre élément ne permet de certifier que la RX 9700 XT sera le vaisseau amiral. Ceci dit, l’hypothèse des Radeon RX 9040 et 9050, alors que la série des RX 7000 ne descend pas sous la RX 7600 pour les cartes desktop, suggère un nivellement par le bas (il existe bien des RX 6500 et RX 6400 par contre).

Au sujet de notre image d'illustration, c'est une publication promotionnelle d'AMD qui exposerait la RX 9700 XT.

Confirmed, this is RX 9070 XT. — Hoang Anh Phu (@AnhPhuH) December 23, 2024