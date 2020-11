Vous avez dû probablement lire notre article sur les nouvelles cartes RDNA2, qui marquent le retour d'AMD aux affaires en rastérisation. Sur notre indice de performance, la RX 6800 XT est devant la RTX 3080 FE en QHD avec SAM, et cette dernière est 1% devant la Radeon sans SAM. Mais en UHD, la RX 6800 XT avec SAM est 2% derrière la RTX 3080, 5% derrière sans SAM. On sait que d'une scène à l'autre, les chiffres peuvent varier, ils sont aussi sujets à modification selon les conditions de températures, mais surtout selon la plateforme et la façon dont le jeu se rapproche de l'enveloppe thermique de la carte.

3DCenter a compilé les résultats de 17 sites ayant testé au moins en UHD, et ayant un protocole un minimum sérieux, incluant les RX 6800 et 6800 XT. Les autres cartes suffisamment représentées sont les GTX 1080 Ti, RTX 2080 Ti, RTX 3070, 3080 et 3090. Après avoir repris leurs pourcentages, comme nous l'établissons dans le cadre de nos articles, notre confrère est arrivé à une conclusion type consensus. En prenant 100% pour la RX 6800 XT, il a obtenu les valeurs suivantes :

Comme vous pouvez le voir, malgré l'emploi de machines différentes, de CPU différents, de jeux et de nombre de jeux différents, de scènes parfois différentes, il sort une tendance en UHD qui semble être généralisable. Et elle confirme également la nôtre, sur 20 jeux et 20 moteurs 3D différents. Cela permet aussi, et surtout, de s'assurer qu'il n'y ait pas eu de bugs dans les tests, malgré un protocole qui laisse peu de place à l'à-peu-près. Tout est cohérent !