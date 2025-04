Une Radeon RX 9070 se fait flasher avec le vBIOS d’une RX 9070 XT

Les appellations et les architectures ont beau avoir évolué, les Radeon RX 9070 XT et RX 9070 partagent au moins deux points communs avec les RX Vega 64 et RX Vega 56. À l’instar de ces dernières, les solutions RDNA 4 reposent sur un même GPU — avec huit unités de calcul supplémentaires pour le modèle haut de gamme (64 CU contre 56 CU). Et comme pour les Vega, il est possible de flasher la plus frêle du duo avec le BIOS de la plus costaude.

Déjà-vu

Vous vous souvenez peut-être de notre article de 2017 expliquant comment transformer une RX Vega 56 en quasi RX Vega 64. Un article de PCGH relate une opération similaire rapportée sur ses forums, mais appliquée aux RX 9070 / XT.

Le vBIOS de la RX 9070 XT autorise une enveloppe thermique nettement supérieure (TGP de 304 W, contre 220 W pour la version standard). Appliqué à une Asus Prime Radeon RX 9070 OC, il aboutit même, comme le montre la capture d’écran ci-dessous, à un TGP effectif de 317 W. Ce surplus de puissance permet d’atteindre ensuite en OC des fréquences plus élevées, proches de celles de la RX 9070 XT. À l'évidence, le système de refroidissement encaisse et la paire de connecteurs suffit.

Carte graphique Asus Prime Radeon RX 9070 OC Asus Prime Radeon RX 9070 flashée Asus Prime Radeon RX 9070 XT OC Archi RDNA 4 (GFX12) RDNA 4 (GFX12) RDNA 4 (GFX12) GPU Navi 48 XT (GFX1201) Navi 48 XT (GFX1201) Navi 48 XTX (GFX1201) Unités de calcul 56 56 64 Processeurs de flux 3 584 3 584 4 096 Fréquences GPU 2 120 - 2 590 MHz (standard)

2 140 - 2 610 MHz (profil OC) 2 460 - 3 010 MHz

(standard)

2 480 - 3 030 MHz (profil OC) 2 460 - 3 010 MHz (standard)

2 480 - 3 030 MHz (profil OC) TGP 220 W 304 W 304 W Connecteurs d'alim 2 x 8 broches 2 x 8 broches 3 x 8 broches

En pratique, cet excédent de puissance se traduit par des gains de performance de l’ordre de 15 à 20 % dans 3DMark Steel Nomad, Speed Way et Port Royal (dans une configuration où la CG est associée à un Ryzen 9 9950X3D).

Les réserves formulées dans notre tutoriel précédent restent pleinement valables. Flasher le vBIOS d’un modèle avec celui d’un autre est une opération risquée. Il entraîne l’annulation immédiate de la garantie. Dans ce cas précis, quelques instabilités ont également été observées, notamment la désactivation de l’ULPS (Ultra Low Power State). Ce mécanisme gère la consommation du GPU au repos.

Rappelons que NVIDIA bloque ce type de manipulation depuis l’architecture Maxwell, via l’implémentation d’un vBIOS signé. AMD, de son côté, demeure bien plus permissive, comme en témoigne le cas relaté ici.

Les bénéfices de ce flashage en conditions de jeu n’ont pas été mesurés. Dans tous les cas, à au moins 779 euros la carte graphique, notre avis n'a pas changé depuis l’époque des Vega : mieux vaut éviter de jouer aux apprentis sorciers. Pour qui souhaite s’approcher des performances d’une RX 9070 XT, le plus sage reste encore de consentir aux 80 euros (théoriques — 120 euros compte tenu des stocks actuels) qui séparent les deux modèles chez un revendeur comme Topachat. D’autant qu’évidemment, aucun flash ne fera apparaître les 8 CU manquantes par magie.