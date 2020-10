Comme on vous le disait la semaine dernière, les RX 6900 XT sont prévues pour n'être commercialisées que sous la forme de cartes de référence, y compris chez les partenaires. Mais cela ne semble pas ravir ces derniers plus que ça, aussi ils seraient en négociation avec AMD pour pouvoir faire leurs propres cartes customisées. Il y a des chances que leur demande aboutisse, mais probablement pas dans l'immédiat.

Premièrement, il y aura un nombre très restreint de RX 6900 XT en vente, comme tous les modèles à un lancement de produit. On peut aussi envisager qu'il y aura un certain temps à écouler avant que TSMC produise assez de puces pour fournir les partenaires. Et derrière, il y a le temps de la mise au point chez les constructeurs. Il semble évident qu'AMD acceptera la proposition, mais restons prudents. En effet, on se souvient que les Radeon VII n'avaient pas eu l'opportunité d'être customisées, probablement la faute à une production 7nm de VEGA 20 famélique.

Mais par la force des choses, on peut imaginer que la situation l'imposera à AMD. Un fleuron, qui signe un retour tonitruant, se doit d'avoir un traitement de faveur. Un modèle de référence, aussi bon soit-il, ne peut pas constituer une barrière suffisante à la concurrence. Les goûts et les couleurs sont aussi un choix important, imaginez une RX 6900 XT qui aurait un refroidisseur de folie et un TGP lâché. AMD doit accepter et en profiter pour rendre sa division GPU flamboyante. (Source Twitter)