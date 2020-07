Tant que NVIDIA ne sortira pas du placard pour présenter Ampere, nous aurons toujours le droit à des dizaines de rumeurs et leaks différents en provenance d'internet. Si certains de ces ragots sont parfois juste des hypothèses lancées en l'air, il y a tout de même des idées ou informations qui paraissent plus sérieuses, comme un potentiel modèle de chez ASUS qui serait présent sur le net ou les rumeurs sur les dénominations possibles. Mais en voilà une qui revient sur la table, c'est celle de l'utilisation des fonderies de Samsung plutôt que de celle de TSMC, une rumeur qui revient en force via kopite7kimi sur Twitter.

Le sujet n'est pas réellement nouveau et il faut décrypter certains points. Si cela s'avère vrai, les cartes ne seraient donc pas en 7 nm pour la gravure, mais en 8LPP, qui n'est pas vraiment du 8 nm, mais… du 10 nm. Un node victime du renommage sauvage appliqué sur une optimisation de process de gravure, et non pas la construction de pistes et dies plus fins. Cela serait tout de même surprenant, puisque le constructeur travaille depuis longtemps déjà avec le géant taïwanais, et que les négociations avec Samsung portent plutôt sur du 5 nm pour le futur. Mais peut être que la crise du Covid-19 ou qu'un souci de contrat antre les sociétés ont pu faire changer les plans de NVIDIA, bien que dans toute cette histoire, il vaut mieux garder les pincettes.