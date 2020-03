C'est une nouvelle fois KittyCorgi le twittos qui a fait des ajustements. En effet, ses derniers tweets sur Ampere donnaient le tournis, et donc il a précisé les choses et ajouté de nouvelles informations. Selon lui, Ampere serait basé sur le node 10nm de Samsung, et la carte qui sera animée par le GA102 serait 40% plus véloce que la RTX 2080 Ti. D'ailleurs, seule la carte GA102 serait capable du SLi, ce qui signifierait que Nvidia aurait décidé de lâcher encore plus cette technologie en la limitant plus qu'à un seul modèle. Autre point, toutes les Geforce Ampere seraient des RTX, et donc Raytracing pour tout le monde.

Il a ensuite ajouté qu'Ampere ne doublerait pas le nombre de cuda cores, et que ceci serait réservé à Hopper. Ampere en revanche offrirait une grosse amélioration des performances en Raytracing, mais que ceci soit vrai ou faux, on se doute que le caméléon va appuyer fort sur cette technologie dont il fut le premier à mettre au point une architecture pour l'accélérer matériellement. Cette génération devrait arriver pour Q4 2020, mais attendrait surtout Big Navi pour être peaufinée, Nvidia ayant déjà pratiqué ceci par le passé pour définir les fréquences de fonctionnement, calibrées juste assez pour battre son rival rouge. En tout cas, vu la dématérialisation de la GTC, et même l'annulation de la keynote du patron, on se doute que rien n'est établi tant que le paranovirus n'aura pas été jugulé, et que le monde n'aura pas repris sa marche en avant !

Et qu'est-ce qui serait prévu finalement ? La GA102 aurait 5376 cuda cores -on est loin des plus de 8000 d'il y a quelques jours- ainsi que 12 gigots de mémoire sur bus 384-bit, ce qui offrirait donc 40% de mieux que la RTX 2080 Ti comme déjà dit. La suivante, à base de GA103, aurait 3840 cuda cores, et 10 gigots de VRAM sur bus 320-bit, cela lui octroierait un bonus de 10% sur la RTX 2080 Ti. La carte GA104, avec ses 3072 cuda cores, serait épaulée par 8 Go de mémoire graphique sur bus 256-bit, pour 95% des perfs, en gros, de la RTX 2080 Ti. A voir forcément dans le temps, et dans quelques jours surtout pour pouvoir, peut-être, enlever les moufles de la rumeur !