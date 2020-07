Une image aujourd'hui circule sur la toile, il s'agit d'une carte graphique qui serait, selon la source VDCZ, la prochaine RTX 3080 Ti signée ASUS, gamme ROG. Elle donnerait des informations intéressantes, mais comme nous l'employons au conditionnel, on se gardera de tout commentaire définitif. Premièrement, le nom serait bien celui de RTX 3080 Ti. En dehors de toute véracité ou pas de l'image, nous nous demandons pourquoi Nvidia changerait les nomenclatures de sa prochaine gamme, alors que tout y est bien calibré, mais on ne sait jamais.

Ensuite, la carte semble longue, au moins autant que celle qu'elle remplace, la RTX 2080 Ti. Si les TDP pressentis se vérifiaient, nul doute qu'il faudrait un refroidisseur bien calibré pour calmer Môssieur Ampere. Comme sa petite soeur, cette RTX 3080 Ti - c'est écrit dessus comme le port Salut, pratique hein - arborerait 3 moulins, on n'est pas surpris. Autre point intéressant, ASUS changerait quelque peu le look de sa série ROG Strix pour quelque chose d'agressif, avec quelques plaques de métal sur la carlingue. En effet le géant avait eu tendance à assagir sa série Strix ROG, on peut donc penser que cette carte ainsi que la série changeraient un peu le dress code pour relancer l'intérêt de cette gamme, qui par tradition, est très chère. Enfin cela pourrait indiquer qu'on n'est plus très loin d'un lancement, l'envisager en septembre ne serait pas idiot !