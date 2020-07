Jonsbo avait un peu quitté la lumière de projecteurs, mais revient avec un boitier mini-ITX qui s'annonce particulièrement intéressant sur le papier. C'est un petit boitier plein de gaz, comme notre Guillaume en fait, qui mesure 39cm de profondeur x 26cm de hauteur x 25cm de largeur. Petit mais vaillant, aussi la firme l'a nommé V8 avec humilité ! Sa carcasse est en aluminium épais de 2 à 2.5mm, avec une finition mate grise.

Dedans, on peut ranger une carte mère mini-ITX/DTX, une alimentation obligatoirement à la norme SFX/SFX-L mais n'excédant pas 125mm, le stockage n'est pas en reste avec 2 emplacements 3.5", et 1 de 2.5". Le ventirad ne doit pas dépasser 195mm de hauteur et la carte graphique 330mm, il y a donc de la place pour monter une brute gaming. Le panneau des connectiques avant est fait d'un seul port USB 3.0 type-A et d'un autre type-C. Le tout pèse 5.8kg.

Mais qu'est ce qui fait sa particularité, en sus de pouvoir intégré du matos violent ? Sa ventilation cher lecteur. En face avant se trouve un moulin de 200mm qui arrose le reste de la configuration, même si devant lui se trouveront l'alim et les dédés qui atténueront en partie le souffle. Sur le sommet, on peut y coller 2 x 120mm avec espace compatible AIO, et sur l'arrière, au choix un 120 ou un 140mm.

Voilà donc ce fameux V8, et il faut avouer qu'il éveille la curiosité, tant sur sa capacité et facilité de montage que sur les températures en charge gaming lourde ! Pas de prix, ni de date de dispo, hélas !