Legion Pro Rollable : après le vertical, Lenovo déroule à l'horizontale

Jusqu’à présent, les ordinateurs portables imposent de choisir entre le confort d’utilisation d’un grand écran et la compacité d’un plus petit modèle. Un renoncement forcé que Lenovo souhaite définitivement ringardiser avec le Legion Pro Rollable.

Lenovo Legion Pro Rollable © Lenovo / Windows Latest

Un modèle de plus pour couvrir les deux sens

Le site Windows Latest révèle en exclusivité ce laptop prévu, selon la source, pour être officialisé lors du CES 2026. Sa particularité est assez explicite sur les images : son écran s’allonge horizontalement pour se muer en ultrawide.

Le concept n’est pas inédit chez la marque. Celle-ci a déjà imaginé le ThinkBook Plus Gen 6 Rollable. Il avait été présenté lors du même évènement, mais édition 2025. Il est qualifié de « premier PC IA à écran enroulable au monde ». En cette fin 2025, la page du produit mentionne toujours une sortie « prochaine » dans nos contrées, bien que plusieurs détaillants, à l’image de LDLC ou SJ Solutions, semblent le commercialiser (à 3989,95 euros TTC chez le premier, 3332,50 euros HT chez le second). Il possède un écran OLED de 14 pouces qui s’étend, verticalement, jusqu’à 16,7 pouces, afin d’offrir une « productivité améliorée ».

Le ThinkBook Plus Gen 6 Rollable

Pas de risque de doublon avec le Legion Pro Rollable donc. La faculté érectile de ce dernier n’est pas verticale mais horizontale ; en mode paysage plutôt que portrait. Cette particularité anatomique le rendra sûrement plus désirable auprès des joueurs que des travailleurs.

Concrètement, d’après le document promotionnel qui a fuité, l'écran s’étend vers l’extérieur depuis les deux côtés de la dalle. Sa surface excédentaire au repos est ainsi enroulée et dissimulée dans les bordures gauche et droite du châssis. Sur demande, elle peut se déployer via des rails extensibles pour exhiber un format ultrawide 21:9. La taille exacte de l’écran ainsi étendu reste indéterminée. La seule valeur communiquée par Windows Latest est un taux de rafraîchissement de 120 Hz (le même que pour le ThinkBook Plus Gen 6 Rollable). Quant au processeur, c’est ce sera assurément un Intel Core Ultra qui animera l’engin.

Il faudra patienter encore quelques semaines pour avoir tous les détails. Pour en revenir au ThinkBook Plus Gen 6 Rollable, il exploite un système d’axe motorisé qui agit sur une dalle POLED insérée dans un cadre censé maintenir l’écran parfaitement plat. Vous n'aurez pas de mal à trouver des vidéos de présentation ; en voici une :