Les fans des jeux et de l’univers Fallout sont nombreux, bien que les derniers titres Fallout 4 et Fallout 76 (et parfois Fallout 3, tandis que Fallout New Vegas est globalement intouchable [n’essayez pas]) ne bénéficient pas de la meilleure des réputations - le premier pour son scénario plat et très « casualisé », le second pour son orientation multijoueur (initialement sans NPC…), foire à microtransaction, en plus d’un lancement et d’une évolution laborieuse.

Forcément, quand on apprend qu’un jeu va encore faire l’objet d’un exercice cinématographique, on peut prendre un peu peur pour sa licence favorite. Qui se souvient encore d’Uwe Boll et de Far Cry ? Mais beaucoup plus récemment, on a aussi eu droit à une série chez Netflix (en même temps, qui regarde encore des films jusqu’au bout ? Et pour les autres, y'a Twitch) de la célèbre trilogie « The Witcher » - n’ayant pas tous touché au jeu, on ne s’aventurera pas à commenter la fidélité de la chose, laissons les vrais fans le faire (oui, on ne se mouille pas).

En tout cas, les producteurs ont visiblement flairé le nouveau marché face à la démocratisation du jeu vidéo et des univers, et Amazon semble aussi vouloir son « The Witcher » fait maison, sauf que ce sera du Fallout ! Eh oui, Amazon Studios a obtenu une licence auprès de Besthesda Game Studios, l’antre de Todd Howard, avec l’objectif d’en faire une série TV. Confirmée, celle-ci est en préproduction, en collaboration avec Kilter Films et les célèbres producteurs de WestWorld, Johnatan Nolan et Lisa Joy ! V'là la nouvelle source de revenu pour Bethesda, une microtransaction pas comme une autre. Alors, on appréhende, ou on se réjouit ? Et Fallout 5 dans tout ça ?