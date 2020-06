Retour de la rumeur chez les Twittos. Selon KatCorgi, qui avait un compte au nom de KittyCorgi avant de le voir fermé (volontaire ou pas, peu importe), le GA102 équiperait bien 3 cartes Geforce Ampere. La réelle nouveauté, ce serait bel et bien le gros GPU partagé sur 3 cartes, alors que d'ordinaire il anime la plus violente carte du catalogue. Des arbitrages seraient faits au niveau des cuda cores, du bus et de la quantité de VRAM.

Notez bien que les noms utilisés sont là pour déterminer une hiérarchie dans les cartes, en aucun cas il ne s'agit d'une confirmation. Seule l'officielle fait office d'église. La "petite" RTX 3080 serait animée par le GA102-200 A1, avec 4352 cuda cores et 10 gigots de GDDR6 à 19 Gbps, le tout avec un bus mémoire de 320-bit offrant une bande passante de 760 Go/s. La seconde serait la RTX 3090, le GA102-300 A1 aurait 5248 cuda cores, les 12 Go de GDDR6 à 21 Gbps seraient sur bus 352-bit pour 924 Go/s. Enfin la plus grosse serait la TITAN, avec un GA102-400 A1, 5376 cuda cores, 24 Go de GDDR6 à 17 Gbps sur bus 384-bit, ce qui délivrerait 816 Go/s. Pour rappel, la RTX 2080 Ti offre 616 Go/s via ses 11 Go de GDDR6 à 14 Gbps sur bus 352-bit.

Au final, on voit bien que les bandes passantes devraient importantes, et ce que la TITAN offrirait en termes d'unités de calcul, elle le perdrait en bande passante du fait d'une vitesse revue à la baisse face aux RTX, et ce en dépit d'un bus mémoire supérieur. Reste plus qu'à attendre, mais y a-t-il de la fumée sans feu ? C'est toute la question : vraie info ou délire d'un Twittos en mal d'abonnés ?