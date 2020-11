Après 6 ans de PCIe 3.0, le consortium PCI-SIG semble plus que jamais motivé pour rattraper le temps perdu ! Le PCIe 4.0 n'est pas là depuis très très longtemps, il avait fait ses débuts dans le mainstream avec le chipset X570 chez AMD et le fera chez Intel avec Rocket Lake. Le PCIe 5.0 prendra la suite, ses spécifications sont finales et validées depuis le début de 2019, mais il faudra normalement attendre Sapphire Rapids chez Intel début 2022 avant de voir le standard en action. PCIe 4.0 et PCIe 5.0 devraient ensuite coexister pendant quelque temps, mais sur des marchés différents — respectivement mainstream et professionnels — en attendant que le PCIe 6.0 termine son parcours. Son entrée en matière est projetée vers 2025, potentiellement un peu avant, mais le travail avance plutôt vite !

Rappelons que la création d'une norme PCIe comprend 5 grandes étapes avec des versions 0.3, 0.5, 0.7, 0.9 et 1.0. Annoncé pendant la 1re moitié de 2019, le PCIe 6.0 avait atteint sa version 0.3 de ses spécifications en octobre, puis 0.5 en février dernier, et il en est maintenant officiellement à la 0.7 ! La version 0.7 indique que sa technologie a été entièrement définie et ses spécifications électriques validées avec des puces de test, il est donc en principe prêt et fonctionnel. Mais surtout, à partir de là, aucune nouvelle fonctionnalité ne peut être ajoutée, la composition du PCIe 6.0 est scellée ! Il ne reste maintenant plus que deux étapes, essentiellement des formalités sous la forme d'examens internes de la technologie par chaque entreprise pour son intégration et de notifications de changement auprès des équipes d'ingénieurs en cas d'améliorations/changements : version 0.9 pour la publication du projet dans sa forme définitive et la version finale 1.0.

En gros, si tout se déroule comme prévu, le PCIe 6.0 devrait être finalisé pendant la deuxième moitié de 2021. Mais comme il faut généralement pas mal de temps avant la première application commerciale d'un nouveau standard, il ne faudrait pas attendre PCIe 6.0 sur le terrain avant un p'tit moment. On peut supputer que les premières plateformes compatibles pourraient se matérialiser 2023/2024 — la roadmap du consortium fixe vaguement le PCIe 6.0 à 2025. (source : PCI SIG)