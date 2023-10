La carte fille Hyper M.2 passe au PCIe 5.0

Après les SSD, c'est au tour des adaptateurs de se coller au PCIe 5.0, on a envie de dire : « enfin ! », d'autant qu'on commence déjà à causer PCIe 7.0. Plutôt connue pour faire parti du bundle avec les cartes môman très haut de gamme, la carte fifille Hyper M.2 passe ainsi d'une normalisation PCIe 4.0 en PCIe 5.0. Principale différence par rapport aux cartes bundlisées, nous avons ici une dotation de quatre ports contre deux , ainsi que d'un refroidissement actif avec ce qui semble toujours être un ventilateur radial de 40 mm (désactivable via interrupteur et/ou pilotable via Fan Xpert 4). Et quelques fonctionnalités en rab', comme la gestion du Raid.

Au menu des slots M.2, des formats acceptés jusque 22100, soit de 42 mm à 110 mm de longueur, toujours verrouillés à l'aide de Q-Latch de la marque, un loquet astucieux introduit en 2021 et qui permet avec un certain bonheur de se passer du vis minuscule de rétention — vous savez, le genre de vis qui vous glisse des doigts ou de la tête de votre tournevis pour tomber dans un coin totalement improbable de votre plancher. Vous pourrez mixer des SSD de génération PCIe 4.0 et 5.0.

Pour alimenter tout ce petit monde, en dépit du fait qu'une carte câblée en x16 doit pouvoir tirer jusque 5.5 A / 12 V (soit 66 W) sur le port et donc se suffire largement à elle-même dans ce cadre d'usage, même bardée de 4 gros SSDs de batard pouvant pomper jusq'à 16,5 W chacun, ASUS à choisi d'y accoler un connecteur 6-pins : au moins, c'est future-proof. Quant à la plaque en aluminium, qui rend les opérations de maintenance un peu longue, puisque maintenue par 6 vis qu'il faudra enlever à chaque modification d'implantation interne, en prenant garde au passage à ne pas arracher les pads thermiques, elle continue de faire son office de dissipation et comme elle est plutôt épaisse, elle le fait bien et dans une robe anodisée noire.

Enfin qui dit PCIe 5.0 dit gros débits : avec 32 Gbps (3,95 Go/s), la carte peut profiter d'une bande passante totale de 512 Gbps (63 Go/s !) en couplant les quatre SSD en raid-0. Si vous projetez ce type d'usage, n'hésitez pas à venir nous en dire plus sur la question : nous sommes curieux d'en savoir plus. En solo, chaque solt joui d'une bande passante de 4 lignes, soit 128 Gbps — 15,7 Go/s. Dans certains cas votre mobo devra supporter le mode de bifurcation PCIe, mais dans tous les cas on vous suggère fortement comme le relève très justement Tom si vous reluquiez un tel dispositif de vérifier au préalable sa compatibilité avec votre système ; une histoire poudreuse de lignes, entre autres.

Le tout pour 79,99 $ et une disponibilité courant octobre, prix et dates qui ne concernent pas la France, mais qui devraient s'en approcher.