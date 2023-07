Une 4060 Ti s'accouple avec un SSD PCIe 4.0 chez Asus

Via le pendant chinois de Youtube, un prototype en provenance d'Asus a fait surface et ne manque pas de surprendre : un SSD rattaché à un GPU. Il fallait y penser, et c'est loin d'être stupide. Bon en vrai, ce n'est pas une première, on avait par exemple vu ce type d'intégration sur Radeon SSG il y a quelques années, bien que la finalité ne soit pas tout à fait la même, cette dernière utilisant le stockage embarqué comme une extension de VRAM. Rappel donc : devant le squat, en tout cas d'une manière générale et hors configuration custom du BIOS, d'un slot PCIe 16x avec un GPU n'utilisant que 8 lignes, pourquoi ne pas détourner les autres 8 lignes au profit d'un périphérique tiers, tel un SSD... voire deux, 4 lignes étant suffisantes pour chacun ?

C'est bien l'idée sur cette Asus RTX 4060 Ti Dual et son AD106 avec ici la présence d'un 980 Pro de chez Samsung, dont il est difficile avec les visuels de savoir s'il s'agit d'une simple bifurcation PCIe, comme on peut le voir sur les cartes d'extension accueillant plusieurs SSD telle la Hyper M.2 du même constructeur, ou si l'usage d'un pont PCIe est requis, bien que la première option soit la plus probable. Tony Yu, general manager de son état chez Asus vous présente la chose plus bas via quelques benchs synthétiques manga-isé à l'appui — on ne refait pas les rayures du zèbre —, avec des performances au rendez-vous et une perte anecdotique.

Thermiquement parlant, le SSD profitant du ventirad de la carte, il n'y rien à redire : c'est même plus probant que sur un rad classique passif de mobo y compris quand le GPU est sollicité. Autre argument en faveur du système : l'accessibilité donnée au SSD, même si à priori on ne manipule pas un M.2 tous les jours. Une solution qui en tout cas ne manque pas de sens pour les mobos peu équipées en slots M.2, et/ou sur les builds de type SFF. (source : twitter)