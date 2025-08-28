La salle du grand bal du PCIe 6.0 a Ã©tÃ© inaugurÃ©e en 2022, et les premiers cavaliers Ã©taient envisagÃ©s en 2023. Il a finalement fallu patienter jusquâ€™en juillet dernier pour voir le premier couple de danseurs sâ€™Ã©lancer sur la piste, avec Silicon Motion, escortÃ© de son contrÃ´leur SM8466. Quelques jours plus tard, Micron inscrivait sa ligne Ã lâ€™orchÃ©sographie, cette fois avec un modÃ¨le pour centre de donnÃ©es, le 9650. Un peu avant la mi-aoÃ»t, SM retrouvait la gambille via lâ€™entremise dâ€™un premier contrÃ´leur SSD PCIe 6.0 grand public. Les baladins se pressent dÃ©sormais aux portillons. Le dernier en date : FADU, pas venu lÃ pour faire du fado.

Meta aime FADU

Ce nom ne vous dit peut-Ãªtre rien. Câ€™est celui dâ€™une entreprise sud-corÃ©enne dont la derniÃ¨re (et premiÃ¨re) apparition au Comptoir remonte au 16 novembre 2021. Jour qui tombait dâ€™ailleurs un mardi, et qui datait accessoirement le dernier match de 2021 des Bleus. DÃ©jÃ sous les ordres de DD, ils avaient dominÃ© la Finlande 2-0 Ã Helsinki, grÃ¢ce Ã un but de Karim Benzema Ã la 66e puis de Kylian MbappÃ© Ã la 76e. En revanche, les brÃ¨ves de lâ€™Ã©poque ne nous disent pas si ce dernier avait fait un dÃ©tour par Stockholm sur le chemin du retour. Quoi quâ€™il en soit, notre premier contact avec FADU mÃªlait dÃ©jÃ football et contrÃ´leurs SSD. Il impliquait en effet le FC5161, pour Football Club Marne-Orne, dans une infructueuse tentative de prendre le PSG en sandwich. Ce dernier Ã©voluait en division PCIe 5.0. Il succÃ©dait au FC4121 (Football Club Loir-et-Cher-CÃ´te-dâ€™Or) en PCIe 4.0, lequel avait supplantÃ© le FC3081 (Football Club Gard-Tarn) en PCIe 3.0.

En ce jeudi 28 aoÃ»t 2025 oÃ¹ les Bleus de jouent pas, FADU revient avec son premier contrÃ´leur PCIe 6.0. Ne cherchez pas une suite logique, car il sâ€™agit du Sierra FC6161 (donc Orne-Orne). Il prend en charge jusquâ€™Ã 512 To et garantit des vitesses allant jusquâ€™Ã 28,5 Go/s. La sociÃ©tÃ© vante Ã©galement une performance en lecture de 6,9 millions dâ€™IOPS et en Ã©criture dâ€™un million dâ€™IOPS. Plus important encore, il consomme moins de 9 W. Autant dire que la comparaison avec lâ€™Orne sâ€™arrÃªte ici. Pour ceux qui ne connaissent pas, câ€™est un dÃ©partement de Normandie. Un dÃ©partement dont la prÃ©fecture est AlenÃ§on. Vous supporteriez d'y vivre en restant sobres ?

Enfin, sachez que cette annonce (qui remonte Ã quelques jours ; WCCFTech vient de l'exhumer) sâ€™inscrit dans le cadre dâ€™un partenariat avec Meta. Le communiquÃ© met deux intervenants en scÃ¨ne : Jihyo, PDG de FADU, et Ross Stenfort, ingÃ©nieur systÃ¨me chez Meta Hardware. Selon ce dernier, lâ€™entreprise entre dans sa troisiÃ¨me gÃ©nÃ©ration de SSD IA, et prÃ©voit dâ€™exploiter le matÃ©riel de FADU. Vous comprenez donc que tout ceci n'est pas pour nous.