SM2508 : Silicon Motion dévoile plus d'infos sur la supposée future star des SSD PCIe 5.0

Après son annonce au Flash Memory Submit d'août dernier, l'attendu contrôleur SM2508 de Silicon Motion refait parler un peu de lui à l'occasion du Memory Trend Siminar ayant eu lieu le 8 novembre dernier à ShenZhen. Exit le 12FFC supposé, la bestiole sera gravée en 6 nm EUV de chez TSMC, aka N6. Procédé disponible depuis 2019 chez le fondeur, initialement plutôt réservé aux puces hautes performances et étant principalement une optimisation du 7 nm avec gain de densité.

Supportant évidemment le protocole NVMe 2.0, il peut travailler sur 8 canaux tout en gérant des modules NAND jusqu'à 3600 MT/s. Côté microcontrôleur il est ARMé de 5 cœurs dont 4 Cortex-R8 — des Cortex-R5 sur son concurrent direct, l'E26 de Phison —, affichant des fréquences jusqu'à 1,25 GHz et 1 microcontrôleur Cortex-M0 plus lent pour les tâches ingrates. Le constructeur en profite pour vanter les mérites du traitement asymétrique multi-processeur, ou AMP chez Skeakspeare, en opposition au SMP pour, vous aurez deviné, Symmetric Multi-Processing. On n'en connait pas les détails, mais d'une manière générale, L'AMP se révèle plus efficace pour des scénarios où les tâches sont hautement spécialisées ou nécessitent une isolation pour des raisons de sécurité ou de performance. On considère les architectures asynchrones comme des alternatives aux architectures big.LITTLE.

En découle des débits maximaux de 14,5 Go/s en lecture, soit un petit bump de ~500 Mo/s depuis sa présentation lors du dernier FMS, et 14 Go/s en écriture; ou encore 2,5 M d'IOPS pour les opérations aléatoires ; quand son concurrent plafonne à 1,5 M. De quoi concrétiser la promesse de SSD Gen 5 affichant un réel gap de performances hors débits séquentiels ? Peut-être bien.

Et surtout, il confirme une consommation maximale de jus d'électrons de seulement 3,5 W, tel que nous l'évoquions dans notre billet précédant, soit environ -30 % que l'E26 qui lui en demande 5, pas la preuve, ni jusqu'à 7, mais des Watts. Silicon Motion communique même sur une diminution moyenne de l'ordre de 45 %. Ce problème de consommation, et de facto de le chauffe en découlant qui pénalise grandement les ambitions du flagshipo de Phison, oblige même les constructeurs à revoir leurs copies avec des modèles dotés de refroidissements actifs. Comme le tout frais MP700 Pro de Corsair dévoilé pas plus tard qu'hier dont vous pouvez trouver un test chez TPU, en attendant éventuellement le nôtre.

Bon par contre, toujours aucune date. Ce n'est finalement peut-être pas plus mal, vu la tendance qui s'annonce. Mais comme le constructeur estime que « les SSD PCIe 5.0 seront massivement utilisés par les OEM en 2025 », la disponibilité effective doit se compter à présent en semaines.

Le MP700 Pro et son gros truc sur le museau