Plus tard, AMD se souviendra sans aucun doute de 2020 comme une année assez fantastique (ce qui n'est certainement pas le cas pour tout le monde). Dans son cas, l'entreprise a récemment signé un nouveau trimestre record et empoché le spécialiste du FPGA Xilinx, et les perspectives sont par ailleurs franchement bonnes, alors même que de nombreuses nouveautés sont sur le point de se matérialiser, Ryzen 5000 en tête (restez dans le coin, c'est le jour J) ! Pendant ce temps-là, son adversaire du CPU est financièrement toujours à mille lieues du comparable, mais avec des difficultés qu'il ne peut plus négliger.

Nouveau pied de nez pour la route, AMD a récemment partagé les résultats du dernier rapport d'analyse du marché du CPU par Mercury Research (par ici pour le précédent), celui-ci marque une nouvelle étape dans le retour en force de l'entreprise ! Depuis l'avènement de Zen, AMD n'a de cesse de grignoter trimestre après trimestre des parts de marchés de chaque segment, mais la progression s'est encore accélérée cette année sur le marché du CPU x86 dans son ensemble. Ainsi AMD a affiché une progression de 4,1 % depuis le dernier trimestre, son plus haut niveau depuis fin 2007 — le début de l'ère K10 avec les Phenom ! Pour le segment spécifique du CPU x86 « Client », AMD n'avait pas affiché un tel chiffre depuis Q2 2011(vers la fin de K10, l'apparition des premiers APU et le début de Bulldozer). Voici pour le détail des chiffres :

AMD (vs Intel) % Desktop % Notebook/Mobile % Serveur % Total « Client » (Ryzen, Epyc) % Total CPU x86 Q3 2020 20,1 20,2 6,6 20,2 22.4 Q2 2020 19,2 19,9 5,8 19,7 18,3 Q1 2020 18,6 17,1 5,1 17,5 14,8 Q4 2019 18,3 16,2 4,5 17,0 15,5 Q3 2019 18,0 14,7 4,3 15,8 14,6 Q2 2019 17,1 14,1 3,4 15,0 13,9 Q1 2019 17,1 13,1 2,9 - - Q4 2018 15,8 12,2 3,2 13,5 12,3 Q3 2018 13 10,9 1,6 11,6 10,6 Q2 2018 12,3 8,8 1,4 - Q1 2018 12,2 - - - Q4 2017 12 - 0,8 Q3 2017 10,9 - - - Q2 2017 11,1 - - - Q1 2017 11,4 - - - Q4 2016 9,9 - - - Q3 2016 9,1 - - -

Face à Intel, AMD gagne des parts sur tous les segments, mais le fondeur insiste apparemment qu'il ne fait pas face à une compétition plus forte que prévue, ce qui peut aussi sous-entendre qu'il s'est bel et bien résigné en planifiant de céder du terrain sur l'ensemble du marché du CPU x86. Reculer pour mieux sauter ? L'avenir nous le dira. En attendant, une bonne partie de la progression d'AMD serait à attribuer au segment des CPU PC haut de gamme, tandis qu'Intel a beaucoup intensifié la lutte sur l'entrée de gamme. En tout cas, ce sont là les chiffres avant même l'avènement des Ryzen 5000, auxquels Intel n'aura pas de réponse avant Rocket Lake durant le premier trimestre 2021, le boulevard est donc grand ouvert ! (source)