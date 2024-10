Le contrôleur PCIe 5.0 Phison E31T s'impose comme le champion de l'efficacité énergétique

Phison a récemment donné un petit frère à son contrôleur PCIe 5.0 Phison E26, le Phison E31T. La marque avait présenté ce deuxième contrôleur en mai 2023. Il avait refait une apparition lors de l’édition 2024 du Computex. Les premiers SSD commerciaux armés de ce contrôleur arriveront d’ici quelques semaines, mais des échantillons d’ingénierie sont passés entre les mains de plusieurs confrères.

E31T : un contrôleur pour SSD grand public

Le marché des SSD PCIe 5.0 reste assez marginal pour le moment. Il faut dire qu’outre une prise en charge matérielle limitée aux PC relativement récents (à partir des cartes mères des séries 600 chez Intel comme chez AMD), les premières générations de contrôleurs ont accouché de disques onéreux, et à la consommation élevée — ils nécessitent en conséquence souvent d’imposants dissipateurs thermiques.

Mais après s’être focalisés sur le haut de gamme, les fabricants lancent progressivement des contrôleurs plus accessibles et frugaux. C’est donc le cas de Phison avec son E31T, mais également de Silicon Motion avec son SM2508. D’ailleurs, nous n’avions pas évoqué les examens de ce dernier publiés à la mi-septembre, mais vous pourrez découvrir ses performances dans celui de TH.US, puisque le média l’a mis en concurrence avec l’E31T. En gardant à l’esprit que le SM2508 est un contrôleur à huit canaux avec DRAM, tandis que l’E31T est un contrôleur plus accessible à quatre canaux et de type DRAM-less.

Contrôleur Phison E31T Phison E31T Capacité 1 To 2 To Facteur de forme M.2 2280 SS M.2 2280 SS Interface PCIe 5.0 x4 / NVMe 2.0 PCIe 5.0 x4 / NVMe 2.0 DRAM N/A (HMB) N/A (HMB) Mémoire flash Kioxia 218 couches (BiCS8) TLC Kioxia 218 couches (BiCS8) TLC Lecture séquentielle 10 200 Mo/s 10 300 Mo/s Écriture séquentielle 8 300 Mo/s 8 600 Mo/s Lecture aléatoire 1 300K IOPS 1 300K IOPS Écriture aléatoire 1 500K IOPS 1 500K IOPS Endurance (est.) 600 To+ 1 200 To+

Nous n’allons bien sûr par reprendre l’intégralité des mesures communiquées par Guru3D, TechPowerUp, KitGuru et Tom’s Hardware US ; nous vous invitons à consulter ces publications pour les découvrir. TH.US propose également la vidéo ci-dessous ; elle expose bon nombre des résultats obtenus par le média.

Dans l’ensemble, ces examens préliminaires sont plutôt favorables au Phison E31T. Ce contrôleur est bien économe : TechPowerUp a relevé une consommation en veille de 0,074 W avec l’ASPM (Active-State Power Management) activé, et une consommation maximale de 5,0 W (deux fois moins que l’E26) ; TH.US obtient peu ou prou la même chose, avec un pic à 4,75 W. Notez néanmoins qu’en mode veille sans mode ASPM, TechPowerUp a mesuré 2,173 W, soit la puissance la plus élevée du panel de SSD ; TH.US, 1,808 W.

Le Phison E31T n’est pas le plus rapide des contrôleurs PCIe 5.0 (le SM2508 est plus rapide), mais c’est le plus efficace. Il trône au sommet des classements jaugeant de l’efficacité énergétique.

Comme l’écrit notre confrère de TH.US en conclusion, les Phison E31T et SM2508 sont tous deux porteurs de belles promesses pour les SSD PCIe 5.0 desktop. Il met aussi en avant la propension de l’E31T ES à pouvoir s’intégrer à des PC portables, y compris en PCIe 4.0, en raison de sa faible consommation et de son efficacité énergétique de haut vol.

Le testeur de TechPowerUP mentionne lui aussi une « efficacité énergétique remarquable », des performances réelles globalement solides et la promesse de PCIe Gen 5 plus abordables. Il atténue cependant ces points positifs par quelques réserves : la conso élevée en idle sur desktop ; une tarification qui sera certainement supérieure à celle de SSD PCIe 4.0, pour des performances réelles pas significativement plus élevées que celles délivrées par ses meilleurs représentants.

Chez Guru3D, notre confrère rappelle que les examens ne portent pour le moment que sur des échantillons, que les résultats ne sont donc pas définitifs, puisque les fabricants pourront faire quelques ajustements, notamment du firmware du contrôleur. En dépit de cette mise à garde, il écrit que « les premières impressions sont cependant bonnes », que nous sommes face à un contrôleur PCIe Gen 5.0 dont « les performances, sans être excellentes, sont satisfaisantes », puisque accompagnées « d’une consommation d'énergie plus faible ». Il souligne que le design HMB (dram-less) permettra de réduire les coûts et de rendre cette génération un peu plus abordable.

Enfin, l’avis de Simon Crisp de KitGuru est assez similaire aux précédents. Il prévoit que ce E31T ait finalement un impact plus important que l’E26 sur le marché des SSD PCIe 5.0, simplement du fait de son positionnement grand public. Mais à l’instar de Hilbert Hagedoorn de Guru3D, il attend de voir ce que des marques telles que Seagate, Crucial ou Corsair proposeront avec ce contrôleur.