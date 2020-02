On ne se souvient pas la dernière fois que les choses sont allées aussi vite pour le standard PCIe du PCI-SIG, alors que le PCIe 4.0 - dont le développement avait tout de même pris 7 ans - est à peine arrivé et que le PCIe 5.0 est prévu pour suivre très rapidement, il est va de même pour la norme PCIe 6.0 annoncée en juin 2019 et que le consortium espère introduire dès 2021 !

La semaine dernière, PCI-SIG a publié la version 0.5 des spécifications du PCIe 6.0 pour les membres du groupe. Cette nouvelle révision se base notamment sur les retours des acteurs participant au développement que le consortium avait collecté dans le sillage de la publication de la version 0.3 l'année dernière en octobre. Ainsi, avec cette nouvelle mise à jour si rapidement après la dernière, PCI-SIG reste confiant que la finalisation du PCIe 6.0 se fera dans les temps en 2021 et qu'il ne répètera plus les erreurs du passé, notamment celle d'un temps de développement trop long.

Quel chemin reste-t-il à parcourir ? C'est bien simple, la création d'une norme PCIe comprend 5 grandes étapes prenant la forme des versions 0.3, 0.5, 0.7, 0.9 et 1.0, comme détaillées ci-dessous par le PCI-SIG :

Version 0.3 is beheld as a Concept and outlines the key features and architecture of the technology. In case of PCIe 6.0, we are talking about 64 GT/s per lane speed, pulse amplitude modulation with 4 levels (PAM-4) encoding, and forward error correction (FEC).

Version 0.5 is considered as the First Draft specification and so it covers all the key aspects of the architecture and includes feedback from interested parties (within PCI-SIG) to version 0.3. Members of the group will be able to add new functionality to the technology at this point.

Version 0.7 is deemed to be the Complete Draft, everything has to be defined at all levels and electrical specifications must have been validated via test chips. No new features may be added after release of this iteration of the specification.

Version 0.9 is the Final Draft that is meant to allow PCI-SIG members to review the technology for their intellectual property.

Version 1.0 is the Final Release.

La version 0.5 est donc aussi la dernière étape où les compagnies membres du consortium peuvent soumettre de nouvelles fonctionnalités à intégrer au prochain standard. Désormais, les entreprises peuvent également concevoir des puces de tests pour déjà s'assurer du fonctionnement et pourquoi pas commencer les premiers travaux de développement des puces commerciales. Il ne fait aucun doute que la version 0.7 arrivera très rapidement aussi d'ici 4 à 5 mois, et peut-être même en l'occasion du salon PCI-SIG Developers Conference 2020, qui se tiendra le 3 et 4 juin prochain.



Le p'tit rappel des nouveautés principales du PCIe 6.0.