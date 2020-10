Avec NVIDIA en tête d’affiche du fait de l’actualité houleuse concernant ses RTX 3000 et AMD en bon compétiteur du fait de l’engouement suscité par Big Navi, Intel fait bien pâle figure, en dépit d’un Tiger Lake certes prometteur, mais qui a tout du paper launch à l’heure actuelle.

C’est dans ce contexte défavorable du point de vue de son image de marque que le géant bleu se voit obligé de réagir, par le biais d’un post sur son espace presse. Outre les jetées de fleurs classiques louant les performances des CPU de dixième génération en jeu (merci aux 5,3 GHz en méga-super-BX-turbo Boost) tout en omettant leur consommation parfois problématique (désolé pour toi, Comet Lake), une annonce bien plus croustillante était présente : Rocket Lake.

Oui, il est bien question de la 11e génération de CPU pour bureau, qui a enfin une date (et une existence officielle) : ce sera pour le premier trimestre 2021. Vous voulez plus de détails techniques ? Le PCIe supporté sera bien à la norme 4.0... et rien de plus, ce qui ne fait que confirmer une infirme partie des rumeurs concernant cette microarchitecture. En même temps, les premières puces devraient arriver sur les étals dans 2 mois minimum, la firme n’a donc aucun intérêt à dévoiler davantage de configurations, d’autant plus que les CPU Zen 3 d’AMD sont en embuscade au tournant : autant éviter au maximum la confrontation directe.

Rocket Lake en 14 nm? Rien n’est dit sur la finesse de gravure, nous pouvons donc raisonnablement penser que ce vénérable FinFET est toujours au goût du jour

Notez que le fondeur de Santa Clara axe son annonce sur les performances en jeu, ce qui laisse à penser que le record des 16 cœurs sur segment mainstream, détenu par le R9 3950X, ne sera pas dépassé, et que la firme privilégiera les performances monocœurs. Bref, pas de quoi sauter au plafond a priori ; mais seuls les benchmarks pourront confirmer ou infirmer ces suppositions. Doc, sors la DeLorean, et en route pour la sortie réelle !