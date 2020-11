Vous connaissez la musique, tant que les informations officielles ne tomberont pas sur les nouvelles cartes graphiques de chaque côté, Internet se chargera de vous donner son lot de rumeurs, de ragots ou de fantasme divers et variés, avec parfois une certaine proximité avec la réalité tout de même. Et si le haut de gamme Ampere est de sortie - enfin pas totalement à ce que l'on dit - il manque le plus accessible et le plus gros volume des cartes, c'est-à-dire le milieu de gamme, représenté habituellement par les gammes x060 de chez les verts.

Dons nous avons le droit à deux rumeurs aujourd'hui, la première étant plus une fuite d'ailleurs, provenant de chez GIGABYTE. En effet, un premier modèle RTX 3060 Ti Eagle s'est fait voir en ligne, exposant son design tout comme ses caractéristiques techniques. Le modèle est basé sur une simple ventilation à deux moulins, avec un design proche de ses grandes sœurs de la famille des aigles. Pour le côté technique, voici un petit rappel : 6 Go de GDDR6, 4884 CUDA cores, 152 Tensor cores et 32 RT cores. La carte présente un PCB court et une ventilation traversante, qui est devenue commune sur cette génération Ampere.

Or, ce n'est pas fini encore pour les rumeurs vertes. Car il y a aussi les plus petits GPU qui attirent un bon nombre de joueurs, aux attentes plus raisonnables. Nous parlons bien sûr des potentielles RTX 3060 et 3050 Ti, qui pourraient avoir un GPU différent, un GA106, mais toujours avec du ray tracing apparemment, une première pour les cartes x050 du fabricant. Un atout intéressant pour les joueurs moins fortunés, qui pourraient profiter du RTX ou du DLSS à moindre cout. Par contre, il faudra voir l'impact sur les performances et si ce sera jouable tout de même, il y aura des sacrifices à faire très probablement.